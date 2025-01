Sénégal: Le PIB progresse de 8,9% au troisième trimestre de l'année 2024

Le Sénégal a vu son Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), progresser de 8,9% au troisième trimestre de l'année 2024, comparé au trimestre précédent. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui rend publique cette information explique les raisons de ladite hausse.

Elle souligne qu'elle résulte principalement de l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur secondaire (+32,1%) et, dans une moindre mesure, celles des secteurs primaire (+4,6%) et tertiaire (+1,3%). De plus, la même source renseigne que les taxes nettes de subventions sur les produits se sont bonifiées de 3,3%. Au moment où, le Pib hors pétrole s'est accru de 2,1%.

S'agissant des composantes de la demande, l'Ansd confie que les exportations ont bondi de 65,9% alors que les importations ont fléchi de 8,3%. En plus, il est noté un accroissement de la formation brute de capital fixe (+3,8%) et de la consommation finale globale (+1,9%).

Relèvement de 11,5% par rapport au troisième trimestre 2023

Comparativement à la même période de l'année 2023, le Pib réel du troisième trimestre de 2024 s'est relevé de 11,5%. Cette augmentation s'explique principalement, selon l'Ansd, par le bond des activités des secteurs secondaire (+38,9%), combiné à la hausse des valeurs ajoutées des secteurs primaire (+5,2%), tertiaire (+4,0%) ainsi que des taxes nettes sur les biens et services (+0,9%).

Sous l'optique de la demande, l'activité économique au troisième trimestre de 2024, comparée au même trimestre de l'année précédente a été principalement soutenue par l'accroissement des exportations (+65,0%) et de la consommation finale (+4,3%), en termes réels. En revanche, les importations et la formation brute de capital fixe ont enregistré, respectivement, des reculs de 13,2 et 4,8%.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir, enfin, que le Produit intérieur brut nominal est estimé à 4 815,0 milliards de francs Cfa au troisième trimestre de 2024.