Maroc: Essaouira - Lancement en juin des travaux d'aménagement de la ZAE 'Douar Laârab'

Essaouira — Les travaux d'aménagement de la Zone d'Activités Économiques (ZAE) "Douar Laârab", un projet structurant qui se veut une façade urbaine, verte et dynamique d'Essaouira, seront lancés en juin prochain.

Le cahier des charges de la ZAE sera finalisé d'ici février prochain, suivi de la réception des dossiers d'investissements entre avril et mai, avant le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) prévu en octobre, a indiqué le gouvernement de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, lors d'une rencontre de communication, tenue jeudi.

A cette occasion, M. El Maliki a souligné l'importance cruciale de ce projet stratégique qui "avance à un rythme soutenu", précisant que des étapes clés, telles que l'étude d'impact environnemental et la validation des aspects juridiques et économiques, ont été franchies.

"Cette infrastructure de pointe ambitionne d'ériger la Cité des Alizés en un hub économique émergent, tout en délocalisant les unités industrielles encore présentes dans le quartier industriel historique de la ville", a-t-il relevé, notant que la ZAE sera également labellisée "Zéro Carbone", réaffirmant ainsi l'engagement écologique de la province.

De son côté, le chef de la Division d'urbanisme à la préfecture de la province, Brahim El Ouafa a présenté les grandes lignes du projet, avec un focus sur les atouts de la ZAE et les activités économiques envisagées.

La ZAE regroupera des secteurs variés et stratégiques, notamment l'industrie agroalimentaire (conserve et fumage de poissons), la surgélation, la production d'huiles d'olive et d'argan, des filières de pointe comme l'industrie pharmaceutique, biologique et biotechnologique, ainsi que des activités liées à l'automobile et au bâtiment et travaux publics, a fait savoir le responsable.

D'autres secteurs viendront enrichir la dynamique de la ZAE, tels que la cosmétique, l'artisanat, le digital et les énergies renouvelables, a poursuivi M. El Ouafa, ajoutant que des espaces dédiés au commerce et aux services, incluant showrooms, stations-service, cafés et restaurants, compléteront l'offre pour renforcer l'attractivité de la zone.

Pour sa part, le délégué provincial du Commerce et de l'Industrie, Imad El Khatibi, s'est attardé sur les aspects liés à l'accompagnement des investisseurs, mettant en avant les mesures d'incitation et les facilités administratives qui seront mises en place pour garantir le succès des projets.

M. El Khatibi a, en outre, mis l'accent sur le rôle essentiel de la ZAE dans la création d'emplois et la dynamisation de l'économie locale, tout en promouvant les principes de durabilité et de responsabilité sociale.

Cette rencontre de communication, qui s'est déroulée en présence notamment des présidents des Conseils communal et provincial, de chefs des services extérieurs concernés et des représentants d'institutions partenaires, a été l'occasion d'échanger avec les investisseurs confirmés et potentiels sur l'état d'avancement de ce projet d'envergure qui tend à développer un pôle économique innovant, en offrant aux entreprises des solutions foncières parfaitement adaptées pour un développement rapide, efficace et durable.

Au programme figuraient également des sessions B2B entre investisseurs et responsables institutionnels, afin de discuter des perspectives de partenariat pour l'accélération de ce projet phare.

Pilotée par la préfecture de la province d'Essaouira, en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels, la ZAE "Douar Laârab" ambitionne de diversifier les activités économiques à l'échelle locale et d'encourager l'innovation dans des domaines clés pour l'avenir économique et industriel de la province d'Essaouira.

Le projet, qui s'étend sur une superficie de 22 hectares, prévoit la création de 150 lots, dont 13 d'une superficie de 5.000 m² chacun. Il intégrera également une coulée verte, un aménagement paysager innovant qui contribuera à la promotion de la qualité environnementale de la zone, tout en renforçant son attrait esthétique et sa fonctionnalité urbaine.