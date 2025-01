Maroc: Khouribga - Cérémonie de remise de projets générateurs de revenus à des ex-détenus adhérents au programme Mousalaha

Khouribga — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi, à Khouribga, une cérémonie de remise de projets générateurs de revenus au profit de 19 personnes libérées de différentes régions du Royaume et ayant bénéficié du programme Mousalaha "Réconciliation".

Les projets dont le budget global s'élève à plus de 1.2 millions de DH destinés à la catégorie des ex-détenus en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme ont été choisis, en tenant compte des qualifications et des compétences de chaque bénéficiaire ainsi que de la faisabilité de chaque projet couvrant divers secteurs professionnels à savoir, les services, le commerce et la restauration.

Le programme adopte une approche participative et complémentaire intégrant la réconciliation avec soi-même, la société et le texte religieux renforçant ainsi la sécurité préventive et aboutissant à une meilleure intégration socioprofessionnelle des personnes concernées.

La cérémonie de remise de ces projets s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de la province de Khouribga, Mostafa El Hassar, du coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi et d'acteurs et opérateurs économiques partenaires de la Fondation.

Dans une déclaration à la MAP, M. Jamali Idrissi a souligné que cette initiative marque une nouvelle étape dans le processus de prise en charge des détenus au sein des établissements pénitentiaires conformément à la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI appelant à accorder une attention et un soutien social particulier à la catégorie des anciens détenus.

Après avoir rappelé que la Fondation s'engage activement à faciliter la réinsertion sociale des détenus et leur intégration dans le cycle économique, M. Jamali Idrissi a précisé que Mousalaha adopte une approche participative et complémentaire, visant à favoriser la réconciliation avec soi-même, avec la société et avec les textes religieux, tout en renforçant l'insertion socio-professionnelle des personnes concernées.

Il a également salué le travail de l'ensemble des partenaires dans les domaines de la formation professionnelle, de l'éducation et de la santé, qui contribuent activement à ce programme, saluant hautement l'expérience marocaine unique en son genre, fondée sur la réconciliation de l'individu avec la société et son intégration, se distinguant ainsi des autres initiatives similaires.

Pour sa part, M. Hassar a souligné, dans une allocution, que cette initiative à l'adresse des bénéficiaires du programme "Mousalaha" repose sur une philosophie axée sur la réhabilitation socio-économique, l'objectif étant de permettre aux personnes libérées de réintégrer la société avec des compétences qui facilitent leur insertion économique et sociale.

Soulignant que cette démarche s'inspire des plus hautes valeurs de tolérance et d'indulgence, qui sont au coeur de ce programme, M. El Hassar a réaffirmé l'importance de coordonner les efforts et de renforcer la collaboration entre les différents partenaires pour une gestion rationnelle et durable des conditions des détenus libérés ayant bénéficié de ce programme.

En amont de cette cérémonie, la Fondation a organisé une campagne médicale en faveur des femmes détenues à la prison de Khouribga, ainsi que d'autres initiatives similaires pour les femmes et les mineurs détenus à Beni Mellal et à Khouribga.

A travers ses initiatives, la Fondation s'engage activement à promouvoir les programmes de réinsertion destinés aux personnes incarcérées. Ces programmes offrent une seconde chance et une nouvelle opportunité de guérison, de réhabilitation et de réconciliation durant la peine privative de liberté, suivie d'un accompagnement post-carcéral garantissant une meilleure réintégration dans la société et partant prévenir la récidive.

Le programme Mousalaha "Réconciliation" est mis en oeuvre par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion en partenariat avec la Rabita Mohammedia des Ouléma et le Conseil national des Droits de l'Homme, en plus de la collaboration avec des experts spécialisés dans le domaine.