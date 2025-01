Tunisie: Le Chef de l'Etat souligne la nécessité d'adapter toutes les législations à l'esprit et aux objectifs de la constitution

Tunis — Le Président de la République, Kais Saïed, a présidé hier jeudi, au Palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres.

Au début de la réunion, le Chef de l'État a souligné la nécessité d'adapter toutes les législations à l'esprit et aux objectifs de la Constitution, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Il a, en outre, mis l'accent sur l'importance de redoubler d'efforts, de travailler avec dévouement et harmonie, et de veiller à ce que chaque responsable soit à l'écoute des attentes du peuple et oeuvre à y répondre en inventant les solutions et en anticipant l'avenir avec une vision nouvelle et un esprit militant qui place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération.

Saïed a souligné qu'il est inutile d'élaborer des législations basées sur des approches traditionnelles ou sur des demi-mesures. "Une solution doit être radicale", a-t-il insisté.

A cette occasion, le Président de la République a longuement abordé le projet de révision du Code du travail ainsi que le projet de décret relatif à la sous-traitance.

Dans ce contexte, il a rappelé que la Tunisie a été parmi les premiers pays à abolir l'esclavage, et que la responsabilité historique impose de rompre définitivement avec toute forme d'esclavage déguisé sous des appellations qui doivent disparaître totalement de nos législations nationales.

"La responsabilité est une confiance et répondre aux revendications de notre peuple est un devoir, et préserver l'indépendance de notre décision nationale est l'un des devoirs les plus nobles et des responsabilités les plus lourdes", a-t-il soutenu

.