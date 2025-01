Maroc: Ordre national des architectes - Chef chaouen intégrée au ressort territorial du conseil régional de Tétouan

Rabat — Le Conseil du gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de décret n° 2.24.1145 modifiant le décret d'application de la loi n° 016.89 relatif à l'exercice de la profession d'architecte et portant création de l'Ordre National des Architectes, dans le but d'intégrer la province de Chefchaouen au ressort territorial du conseil régional de Tétouan, au lieu de celui du conseil régional de Tanger.

A cette occasion, la ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté un exposé portant sur ce projet de décret, indiquant, lors de cette réunion, que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la consécration de la politique de proximité prônée par le gouvernement visant à rapprocher les services rendus aux citoyennes et aux citoyens et à renforcer leur efficacité, indique un communiqué du ministère.

Cette proposition a été approuvée à l'unanimité lors d'une réunion du Conseil National de l'Ordre des Architectes tenue le 1er mars 2023, suite à la demande du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Tétouan, compte tenu de plusieurs considérations, ajoute le communiqué.

Le communiqué cite notamment à cet égard la proximité géographique de la province de Chefchaouen de la ville de Tétouan, puisque la distance qui les sépare ne dépasse pas 60 kilomètres, alors qu'elle se situe à environ 120 km de la ville de Tanger. De même, fait remarquer la même source, la province de Chefchaouen relève du ressort territorial de l'Agence Urbaine de Tétouan.

Il s'agit en outre d'assurer un accompagnement technique de proximité aux projets et chantiers lancés au niveau du ressort territorial du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Tétouan.

Mme El Mansouri, et en application des Hautes Instructions Royales, a réitéré l'engagement du ministère de tutelle à encadrer la profession et à soutenir le Conseil National de l'Ordre des Architectes et les conseils régionaux, afin d'accompagner les différentes évolutions que connaît le secteur tout en préservant les composantes architecturales, historiques et authentiques dont regorge notre pays.

La profession d'architecte est organisée selon la réglementation en vigueur du Conseil National de l'Ordre des Architectes et de 13 Conseils régionaux de l'Ordre des Architectes (la création d'un conseil régional exige au moins 50 architectes).