Maroc: Programme 'P-TECH' - Le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation Renault pays signent un accord de partenariat

Rabat — Le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation Renault Maroc ont signé, jeudi à Rabat, un accord de partenariat, dans le cadre du programme "Pathways in Technology Early College High School" (P-TECH).

Présidée par le ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, la cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée en présence du Directeur général de Renault Group et Président de la Fondation Renault Maroc, Mohamed Bachiri, ainsi que des représentants de la société IBM Maroc et de l'Association Al-Jisr, indique le ministère dans un communiqué.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à soutenir et développer l'enseignement et l'apprentissage dans notre pays, conformément aux dispositions de la loi-cadre 51.17 et aux objectifs de la feuille de route 2022-2026, stipulant l'amélioration de la qualité des apprentissages notamment à travers le renforcement de l'intégration des TIC dans l'enseignement pour soutenir la transformation numérique et garantir l'adéquation des compétences acquises aux exigences du marché du travail, en mettant l'accent sur les domaines des Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) et en facilitant le passage des élèves du secondaire vers l'enseignement supérieur.

Selon le communiqué, ce partenariat vise à déployer le modèle P-TECH dans le lycée technique de Ksar Sghir, situé à la direction provinciale de Fahs-Anjra relevant de l'académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour offrir aux jeunes du milieu rural un accès équitable à un enseignement aligné sur les besoins du marché du travail en IT, notamment dans l'industrie automobile.

Ce programme ambitionne également de créer un réseau étendu d'établissements éducatifs P-TECH permettant aux jeunes de tout le Maroc d'accéder de façon équitable à un enseignement de qualité, ce qui démontre l'engagement continu du programme dans la transformation de l'éducation au Maroc.

Au Maroc, le programme P-TECH a été lancé, dans sa phase pilote en 2017, en partenariat avec la société IBM Maroc au lycée Ibn Ghazala situé à la direction provinciale de Aïn Sebaâ, relevant de l'académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat. Ce partenariat a permis aux élèves de maîtriser les compétences technologiques demandées sur le marché de l'emploi.

En effet, le projet pilote a donné des résultats probants tant sur les taux de réussite élevés au baccalauréat que sur les débouchés pour les lauréats, poursuit le ministère, notant que le taux de réussite au baccalauréat, au niveau de ce lycée, a atteint 84% en 2023 et 98,85% en 2024, soulignant ainsi l'efficacité du modèle P-TECH dans la préparation des élèves aux examens nationaux.

Les étudiants du BTS, ayant bénéficié de ce programme, se sont distingués en 2024 au niveau national en étant classés premiers, démontrant l'excellence de leur formation et de leur engagement.

Ce partenariat entre le ministère et la Fondation Renault Maroc avec le soutien d'IBM Maroc et l'Association Al Jisr permettra d'élargir les catégories cibles de ce programme.

En vertu de cet accord, les parties se sont engagées à poursuivre leur collaboration pour atteindre les objectifs fixés par cet accord, qui illustre également l'engagement continu de la Fondation Renault Maroc en faveur de l'accès à l'éducation, en particulier dans la province de Fahs-Anjra, conclut le communiqué.