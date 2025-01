Tunisie: Disparition d'Ezzeddine Chebbi - Hommage à une icône de la poésie et de la littérature à Bizerte

Le ministère des Affaires Culturelles a, dans un faire-part publié, jeudi soir, regretté la disparition du poète et écrivain Ezzeddine Chebbi, décédé le 16 janvier 2025.

Le défunt est considéré comme l'une des figures marquantes de la scène poétique et littéraire de Bizerte. Après avoir entamé des études de médecine en France, il s'est finalement orienté vers l'enseignement, tout en poursuivant sa passion pour la création littéraire et poétique. Son recueil « La Nuit et les Arabes » est l'une de ses oeuvres majeures. Il avait récemment publié « El Khatima », un ouvrage présenté comme une réponse à l'introduction (El Moukaddima) d'Ibn Khaldoun.

Ezzeddine Chebbi a également écrit de nombreuses chansons pour des artistes tunisiens et composé des textes pour des opéras interprétés et chantés par diverses troupes théâtrales et musicales de Bizerte.

Il entretenait également des relations étroites avec des figures de la poésie arabe contemporaine, dont le grand poète Nizar Kabbani.