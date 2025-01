Tunisie: Plus de visas, plus d'opportunités - Les relations France - Pays en 2024

Intervenant, cette semaine, sur une radio privée, l'ambassadrice de France en Tunisie, Madame Anne Guéan, a appelé à renforcer les relations bilatérales et la coopération économique entre la France et la Tunisie afin de créer de la richesse et des opportunités d'investissement. L'ambassadrice a indiqué que les chiffres relatifs au partenariat économique entre les deux pays sont positifs et rassurants et qu'ils augurent du meilleur pour l'avenir.

En effet, la France est le premier partenaire économique de la Tunisie et la première source d'investissements étrangers en Tunisie, a observé l'ambassadrice. L'excédent commercial de la Tunisie sur la France représente trois milliards d'euros, ce qui est un des principaux facteurs de croissance.

Par ailleurs, 1500 entreprises françaises sont implantées sur la sol tunisien, ajoutant, à ce propos, que la présence de ces entreprises a permis la création de plus de 4000 emplois supplémentaires en 2024.

S'exprimant sur la question des visas Schengen octroyés par la France, l'ambassadrice a affirmé que plus de 100 mille visas ont été octroyés par le Consulat français en Tunisie à des tunisiens désirant se rendre en France en 2024 ce qui représente une hausse de plus de 10% par rapport à 2023. Elle a ajouté que deux bureaux TLS ont ouvert leurs portes à Sfax et à Tunis pour faciliter la procédure d'obtention des visas et raccourcir les délais d'attente.

Au cours de 2025, deux événements importants enregistreront la présence conjointe de la Tunisie et de la France, à savoir la conférence pour la transition écologique et énergétique et le forum méditerranéen de l' intelligence artificielle qui aura lieu en Tunisie au courant de cette année.