Tunisie: Des soldes exceptionnelles pour Ramadan - Le ministère du Commerce annonce des réductions attractives

Zohair Bouziane, directeur de la recherche économique au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, a annoncé qu'un accord a été conclu avec les commerçants et les professionnels pour organiser des réductions et des programmes marketing pendant le mois de Ramadan. Ces initiatives viseront à soutenir les citoyens dans plusieurs secteurs, tels que les vêtements, les chaussures, les jouets pour enfants, les parfums, entre autres.

Lors de son passage ce vendredi 17 janvier 2025 sur les ondes de la radio nationale, Zohair Bouziane a évoqué la saison des soldes d'hiver, lancée le 15 janvier, et qui se poursuivra pendant six semaines. Il a souligné que le mois de Ramadan sera également un moment propice pour les soldes, avec des réductions potentiellement plus intéressantes que celles actuellement en vigueur, grâce à la mise en place de programmes marketing dédiés à cette période.

Le directeur a précisé que 745 entreprises commerciales étaient actuellement inscrites à la saison des soldes, réparties sur 1 841 points de vente. Il a ajouté que ce nombre continue de croître, car de nombreux commerçants choisissent de rejoindre les soldes après leur lancement.

Zohair Bouziane a également rappelé que les services de contrôle économique mènent leurs missions quotidiennes pour veiller au bon déroulement des soldes. Il a encouragé les citoyens à signaler toute irrégularité ou infraction via le numéro d'urgence 80100191, mis en place conjointement par le ministère du Commerce et le ministère de l'Intérieur, pour réceptionner les plaintes et signalements.