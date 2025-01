Maroc: Pavillon Hassan II - Un joyau architectural marocain au coeur de Séville

Séville — Considéré comme l'une des plus belles bâtisses érigées lors de l'Exposition universelle de 1992 à Séville, le Pavillon Hassan II, qui abrite actuellement le siège de la Fondation Trois cultures, est une perle architecturale qui témoigne du savoir-faire ancestral des maîtres-artisans marocains.

Cet édifice où s'entremêlent avec une totale harmonie artisanat marocain et techniques de construction modernes, a été conçu par l'architecte français Michel Pinseau, auteur de plusieurs oeuvres emblématiques dans le monde telle que la Mosquée Hassan II de Casablanca.

Un total de 350 maîtres-artisans marocains ont habillé les mûrs et orné le plafond de ce joyau qui incarne majestueusement tradition et modernité, mêlant habilement le verre fumé et l'aluminium aux tuiles vertes, aux zelliges (carrelages) et aux colonnes de marbre.

Cette symbiose parfaite entre l'authenticité du traditionnel et la fraicheur du moderne fait du pavillon Hassan II un espace singulier et unique en son genre en terre ibérique. Le mariage subtil des matières (argile, pierre, plâtre ou bois) sublime l'endroit et lui confère un style et un cachet spécial et exceptionnel qui en dit long sur la dextérité et la finesse de l'artisan marocain.

Symbolisant l'alliance entre la culture marocaine et l'histoire sévillane, le Pavillon Hassan II est rapidement devenu une attraction incontournable pour les amateurs d'art et d'architecture.

Vu d'en haut, on peut observer que le plan du bâtiment forme une étoile à huit branches, un symbole utilisé depuis toujours par les cultures méditerranéennes. De nuit, les lumières allumées donnent un autre décor à l'édifice.

Toutes les dépendances de cet édifice témoignent du sens du détail et de la qualité remarquable du travail accompli par les maîtres-artisans marocains. Patios, jardins et terrasses, comme les murs, toits et plafonds arborent de véritables oeuvres d'art marocaines, mosaïques et sculptures faites en plâtre ou en bois.

Conçu en forme d'étoile, chacune de ses branches est habillée par une fontaine sublimissime en azulejos de différentes nuances de bleu. L'intérieur de l'édifice abrite une merveille architecturale: un patio central qui se tient sous un dôme coulissant (sorte de coupole décapotable).

Pour les amateurs de l'architecture, il est possible de visiter ce monument emblématique qui, au-delà de rappeler les jours glorieux de l'Expo 92, invite à une réflexion sur la compréhension entre les différentes civilisations.

Pour cala, la Fondation Trois Cultures ouvre ses portes au public le temps de visites guidées de son siège au cours desquelles le personnel de cette institution fait découvrir la beauté du Pavillon Hassan II, a indiqué la directrice générale de la Fondation dans une déclaration à la MAP.

Cette initiative vise un double objectif. D'une part, faire connaître et valoriser cet héritage de l'exposition universelle, l'un des rares édifices qui se conserve en parfait état tout en préservant l'essence avec laquelle il a été conçu. D'autre part, promouvoir des valeurs telles que la coexistence entre les cultures grâce à la connaissance mutuelle et à l'échange d'idées favorisant un rapprochement entre les peuples méditerranéens, a-t-elle relevé.

Le parcours d'une visite dure environ 60 minutes, permettant aux visiteurs d'explorer aussi bien l'extérieur du Pavillon que les espaces intérieurs les plus significatifs, tout en approfondissant leur connaissance de ce lieu emblématique, a-t-elle expliqué.

Une occasion d'apprécier au coeur de Séville ce véritable joyau architectural marocain, empreint de détails uniques propres aux artisans marocains et à leur savoir-faire ancestral.