Maroc: La présentation du Manifeste de l'indépendance et les épopées de la résistance nationale au centre d'un colloque à Rabat

Rabat — Une pléiade de participants à un colloque intellectuel ont mis en exergue, jeudi à Rabat, les étapes phares des épopées de la lutte nationale pour le recouvrement de la liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale.

Au cours de cette rencontre organisée par l'Arrondissement de Souissi en commémoration de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, les intervenants ont souligné que ce Manifeste illustre les valeurs de la résistance nationale et la forte cohésion entre le Trône Alaouite et le peuple, ainsi que l'importance de l'unité nationale face aux défis et crises.

Dans une allocution de circonstance, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que la présentation de ce Manifeste, qui incarne des valeurs profondes, constitue une source d'inspiration pour les jeunes générations, ajoutant qu'il s'agissait d'une feuille de route pour la patrie et d'un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Maroc.

M. El Ktiri a également relevé que cet événement est une occasion de commémorer les exploits héroïques accomplis par le mouvement national avec un sens élevé de patriotisme afin de libérer le pays du joug du colonialisme.

Pour sa part, le professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, Abdelnabi Sabri, a fait observer que l'unité et la stabilité dont jouit le Maroc aujourd'hui sont le fruit de ces étapes historiques, durant lesquelles Feu SM Mohammed V a tenu à défendre avec ferveur chaque empan du territoire national, soulignant qu'au tout au long de la résistance nationale, le peuple marocain a fait preuve de détermination et d'héroïsme.

Abordant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, M. Sabri a évoqué la pertinence de l'action diplomatique du Maroc, comme en témoigne le soutient grandissant de la communauté internationale en faveur de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Le président du Conseil de l'arrondissement de Souissi, Adil El Atrassi, a, de son côté, indiqué que cette phase phare de la lutte nationale, marquée par une mobilisation populaire sous la conduite de Feu SM Mohammed V, illustre le patriotisme sincère, la cohésion et la solidité de la symbiose entre le Trône Alaouite et le Peuple dans la défense des valeurs sacrées et des constantes nationales.

Quant à l'enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines (IEA) relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, Nour Eddine Belhaddad, il a souligné l'impératif d'inculquer auprès des générations montantes les valeurs de patriotisme et de sacrifice et d'immortaliser cette épopée par des oeuvres artistiques et audiovisuelles.

Ce colloque, marqué par une forte présence de jeunes et de femmes ainsi que de représentants de la société civile, s'inscrit dans le sillage de la tradition de fidélité et de reconnaissance envers les sacrifices des illustres défenseurs du Royaume.