Sénégal: Podor - Des agents recenseurs de la commune formés aux techniques de recensement et de suivi

Podor — Dix agents recenseurs de la mairie de Podor et des membres de la Commission fiscalité ont été formés, durant deux jours sur des techniques de recensement et de suivi par des experts de la Direction des collectivités territoriales (DCT) dans le but d'améliorer les performances de la municipalité en matière de gouvernance financière.

"Podor fait partie des 149 communes bénéficiaires de cette formation, dans le cadre d'un partenariat signé entre le Projet de promotion de gestion intégrée et de l'Economie des déchets solides du Sénégal (PROMOGED) et la Direction générale des impôts et des Domaines (DGID) pour les accompagner à améliorer leur système de gestion des impôts", a dit le formateur Albert Mbaye.

M. Mbaye s'exprimait jeudi au terme de deux jours de formation, en présence de l'adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé.

Présent à cette rencontre, le premier adjoint au maire, Assane Mbodj a fait savoir que la commune ambitionne de hisser Podor au rang des collectivités territoriales qui seront cités en exemple en matière de mobilisation des ressources.

"Avec cette formation les agents recenseurs seront bien outillés pour mener à bien leur travail", a dit Mame Mor Tacko Anne, géomaticien à la Direction des collectivités territoriales (DCT).

De son coté, le président de la Commission des finances de la mairie, Nadjirou Sarr a signalé qu'à travers cette formation, la ville veut répondre à un besoin en matière de collecte des ressources financières pour faire de Podor, une collectivité viable, compétitive et porteuse de développement.

Pour sensibiliser les populations, la commune compte organiser des foras dans les quartiers de la commune et animer des émissions à la radio.