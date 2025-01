Ile Maurice: La NEF recherche des membres pour son conseil d'administration

Un vent de changement semble souffler sur la National Empowerment Foundation (NEF). Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale a lancé, hier, un appel à manifestations d'intérêts pour le recrutement des membres du conseil d'administration de la NEF. Selon le communiqué, «le nombre de membres du conseil d'administration doit être d'au moins neuf, et ceux-ci sont nommés par le gouvernement». Toutefois, cette fois, «le ministre a jugé opportun de lancer un appel ouvert et public à manifestation d'intérêt pour ces nominations», dans le cadre «de la politique de changement et de méritocratie» du gouvernement.

Une invitation est lancée à tous les candidats qualifiés à soumettre leur candidature en tant que membres du conseil d'administration de la NEF. Ces derniers doivent se prévaloir d'une vaste expérience dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la promotion de l'inclusion sociale et de l'autonomisation des personnes. Il est à souligner que la fonction est à temps partiel et non exécutive. «Les membres seront nommés pour une période initiale de 12 mois, renouvelable par la suite.»

Les membres percevront une indemnité mensuelle de Rs 21 600. Les manifestations d'intérêt incluant CV, qualifications, expériences, compétences ainsi qu'une lettre expliquant leur motivation à siéger sur le conseil et leur vision pour la fondation doivent être soumises au bureau du ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale au plus tard le lundi 27 janvier.

Pour rappel, la NEF est l'organisme exécutif du ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale. Ses objectifs sont d'améliorer l'employabilité des personnes actuellement sans emploi, encourager l'esprit d'entrepreneuriat, et fournir un soutien aux groupes vulnérables, entre autres.

Sollicitée pour de plus amples renseignements, une source de la NEF nous a redirigées vers le ministère de tutelle. Toutefois, Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, ainsi que Kugan Parapen, junior minister, sont restés injoignables.