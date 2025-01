Ile Maurice: La famille Dabydin réclame des réponses

Ganesh Dabydin, 45 ans, est tombé malade en octobre dernier et est décédé mercredi 15 janvier - en seulement trois mois - sans que sa famille ne sache de quoi il souffrait réellement. Après son décès, sa veuve, Emma, a demandé une autopsie pour tenter d'avoir une réponse et envisage désormais, une fois les rites funéraires terminés, de porter plainte pour négligence médicale.

Emma, ainsi que ses deux enfants, âgés de 14 et 8 ans, est dévastée après la mort subite de son mari, mercredi. Le quotidien de cette petite famille d'Upper Vale, explique la veuve, a drastiquement changé en octobre dernier quand Ganesh Dabydin, 45 ans a commencé à avoir des ennuis de santé. Chauffeur de profession, il était très actif et n'avait jusqu'ici problème lié à sa santé. «Mais en octobre, il avait été admis à l'hôpital du Nord et on lui avait diagnostiqué la jaunisse. Il a fait une batterie de tests médicaux qui n'ont rien détecté», pleure Emma.

Après une semaine, le père de famille est rentré chez lui. Or, sa santé a continué à se détériorer graduellement. Vers novembre, se rappelle son épouse, Ganesh Dabydin ne pouvait plus travailler. Il avait, relate-t-elle, perdu énormément de poids et se plaignait de douleurs musculaires. Il est alors admis, une nouvelle fois, à l'hôpital du Nord et de là, il est envoyé à l'hôpital Jeetoo pour passer deux biopsies qui se sont révélées négatives. «Verbalement, le corps médical a évoqué un groser dan so pankreas mais jamais de cancer ou autre», indique sa veuve.

C'est le samedi 11 janvier de cette année que la santé de Ganesh Dabydin sera à son plus bas. «Il n'avait plus de force, il ne pouvait pas marcher et pouvait à peine parler. Lundi, on a eu rendez-vous avec son médecin traitant pour qu'il nous parle de son cas. Il nous a simplement dit qu'il y aurait un board meeting concernant mon mari mardi et de revenir le voir mercredi pour plus de détails. Mercredi matin, il nous a simplement dit que le board meeting n'avait finalement pas eu lieu, que le cas de mon mari s'était aggravé et n'a donné aucune indication encore une fois sur la maladie dont pouvait souffrir Ganesh...» Ce dernier est décédé peu de temps après, le même jour vers 10 h 30.

Emma a alors décidé de tenter le tout afin de savoir concrètement de quoi est mort son mari. Elle s'est rendue au poste de police de Plaine-des-Papayes pour donner un statement et a demandé qu'une enquête soit initiée en ce sens. Suite à quoi, une autopsie a été faite mercredi soir. La cause du décès, selon les proches, stipule désormais un cancer du pancréas. «On n'a jamais mentionné ce cancer en trois mois que mon mari est tombé malade et a été hospitalisé. Si on avait diagnostiqué cette maladie, peut-être que la famille aurait pu se mobiliser pour l'envoyer en traitement à l'étranger. On aurait pu sauver sa vie. Je porterai plainte pour négligence médicale après les funérailles parce que je peux savoir toute la vérité sur qui a fauté. Pourquoi n'a-t-on jamais vu qu'il avait un cancer plus tôt malgré les biopsies ? Li ti kapav gagn tretma pou sa malad-la si ti trouvé li ena», se demande Emma.

Du côté de l'hôpital SSRN, de sources sûres, l'on indique que la veuve n'a jamais évoqué de négligences médicales alléguées jusqu'à mercredi et qu'une enquête sera déclenchée, une fois la plainte officielle enregistrée. «La personne décédée a eu tous les soins requis», insiste-t-on.