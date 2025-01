Ile Maurice: ABC Foods perd son directeur général, Marc Ah-Chuen

Marc Ah-Chuen (photo), qui occupait le poste de Managing Director d'ABC Foods, s'est éteint le mercredi 15 janvier 2025, à l'âge de 79 ans. Il restera une figure emblématique du Groupe ABC, ayant consacré sa vie à son développement. Visionnaire et travailleur acharné, il a contribué à de nombreuses réussites et à la croissance continue du cluster Foods. Sous son impulsion, le Groupe ABC est passé d'une petite boutique à un conglomérat diversifié et influent.

Plus jeune des frères Ah-Chuen, Marc Ah-Chuen a fait ses premiers pas dans le monde professionnel dès l'âge de 19 ans, après avoir achevé ses études secondaires au collège St Mary's. Il a débuté modestement en tant que Store Keeper chez Chue Wing & Co Ltd, aujourd'hui connue sous le nom d'ABC Foods.

Au fil des années, Marc Ah-Chuen a gravi les échelons pour devenir une figure clé de la diversification d'ABC Foods. En 1982, il a joué un rôle décisif dans la création d'Oriental Foods. Sous son leadership, l'entreprise a également introduit à Maurice des produits devenus emblématiques.

Dans les années 1990, lorsqu'il prend les rênes d'ABC Foods, son influence se fait rapidement ressentir. Son mandat à la tête de l'entreprise est marqué par une période d'expansion importante. Parmi ses réalisations notables, on compte le déménagement du siège social et du centre de distribution à Trianon en 2010, le lancement du lait Dolly, ainsi que le développement des activités de distribution dans le secteur HORECA.

Marc Ah-Chuen a également élargi le portefeuille de produits d'ABC Foods, en intégrant des articles non alimentaires comme les cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle. Plus récemment, il a supervisé l'introduction de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

Pour le Groupe ABC, Marc Ah-Chuen restera gravé dans les mémoires comme un homme profondément dévoué à sa famille, à l'entreprise familiale et à ses collaborateurs. «Reconnu pour sa proximité avec ses employés, il se rendait chaque matin dans les bureaux et les entrepôts pour les rencontrer», souligne le groupe.

Son héritage perdurera au sein du Groupe ABC et dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.