Afrique: Rayners (sundowns) avant le choc contre l'AS FAR - «Nous devons nous donner à fond»

L'attaquant de Mamelodi Sundowns, Iqraam Rayners, a donné le ton pour le prochain match de Ligue des champions CAF TotalEnergies de son équipe contre l'AS FAR du Maroc. Les deux équipes se rencontreront dimanche au stade Loftus Versfeld dans un duel crucial qui pourrait déterminer la première place du groupe B.

Les Sundowns occupent actuellement la deuxième place avec huit points en cinq matches, à seulement un point de l'AS FAR, leader. Le match promet d'être une bataille intense avec des enjeux élevés, sachant que le Raja Casablanca, malgré de faibles espoirs, peut créer la surprise.

Rayners, qui a trouvé le chemin des filets pour les Sundowns lors du match aller contre l'AS FAR, estime que son équipe doit rester concentrée et s'en tenir à son plan de jeu si elle veut décrocher une victoire. Il s'attend à une rencontre difficile, surtout compte tenu de la confiance accumulée par l'AS FAR après une solide campagne jusqu'à présent.

« Oui, ils viendront avec beaucoup de confiance. Ils se battront, ils nous rendront la tâche difficile, mais nous devons juste être patients et être nous-mêmes, et c'est ce qui nous permettra de gagner le match », a déclaré Rayners avant la rencontre.

L'AS FAR adoptera probablement une approche prudente tout en cherchant à contrôler le match pour terminer en tête du groupe. Cependant, les Sundowns sont déterminés à mettre la pression sur leurs adversaires et à saisir l'opportunité de terminer eux-mêmes en tête du classement.

« Je pense simplement qu'ils resteront en retrait, évidemment, car ils veulent terminer en tête du groupe, mais pour que nous terminions en tête [du tableau], nous devons nous donner à fond. Nous devons gagner le match, marquer des buts et c'est l'esprit », a ajouté Rayners. Un discours qui traduit la mentalité de son équipe avant cette rencontre cruciale.

Les Sundowns ont déjà prouvé qu'ils étaient l'une des meilleures équipes du continent, mais ils devront montrer toute leur force et leur discipline tactique pour assurer leur qualification pour les quarts de finale.

Une victoire dimanche permettrait aux Brésiliens de prendre la tête du groupe B, tandis qu'un match nul leur permettrait de passer au tour suivant.

L'objectif de l'équipe reste clair : rester patient, s'en tenir au plan de jeu et exécuter avec précision. La pression monte et les enjeux sont élevés, les Sundowns seront déterminés à montrer leur qualité et à faire une démonstration sur leur sol.

Le match s'annonce passionnant, les deux équipes se disputant la première place du groupe et une place dans la prochaine étape de la plus grande compétition de clubs d'Afrique.

Les fans peuvent s'attendre à un duel passionnant alors que les Sundowns cherchent à garder espoir et à décrocher leur deuxième titre continental depuis leur premier triomphe en 2016.