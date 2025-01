Gabon: Les délestages à Libreville - Un fardeau de plus pour les Gabonais

À Libreville, la capitale gabonaise, les délestages deviennent un fardeau de plus pour une population déjà confrontée à de nombreuses difficultés. L'électricité, qui devrait être un bien essentiel, est devenue un luxe inaccessible pour beaucoup de Gabonais, amplifiant une situation déjà compliquée par des problèmes économiques et sociaux.

Les coupures d'électricité, fréquentes et imprévisibles, plongent des milliers de foyers dans l'obscurité, souvent pendant plusieurs heures voire des journées entières. Que ce soit en raison de problèmes techniques, de déficits de production ou de l'état des infrastructures, les causes des délestages sont multiples, mais les Gabonais, eux, vivent la situation comme une injustice. Un phénomène récurrent et pénible qui perturbe le quotidien des habitants de Libreville. Ceux de l'intérieur du pays ne sont pas épargnés.

La crise énergétique ne se limite pas aux foyers. Elle touche également les entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) qui doivent faire face à des coûts supplémentaires pour se procurer des générateurs. Cette situation a des répercussions directes sur l'économie locale, rendant difficile le bon fonctionnement des commerces et des services.

Les étudiants, eux aussi, subissent de plein fouet ces coupures. Les heures passées sans électricité compliquent leurs études et affectent leur préparation aux examens. Ils ne sont pas les seuls à pâtir de ces coupures ; les familles les plus vulnérables, qui n'ont pas les moyens d'acquérir un groupe électrogène, sont particulièrement exposées. Ces coupures d'électricité sont devenues une souffrance quotidienne qui les empêche de mener une vie sereine et normale.

Les autorités gabonaises, bien qu'elles soient conscientes de la situation, semblent incapables de fournir une solution pérenne. Les interventions ponctuelles et les promesses de réformes ne suffisent plus à convaincre les citoyens, qui attendent des actions concrètes pour résoudre ce problème de manière durable.

Le pays, riche en ressources naturelles, notamment en énergie hydroélectrique, se retrouve paradoxalement dans une impasse énergétique. Cette situation soulève de nombreuses questions : pourquoi une telle crise énergétique dans un pays aux ressources abondantes ?

En attendant des réponses claires et des actions efficaces, les Gabonais doivent continuer à supporter un fardeau de plus, avec la crainte que la situation n'empire. Les délestages à Libreville ne sont pas qu'un simple inconfort ; ils sont le symbole d'une gestion défaillante des ressources énergétiques et d'un écart croissant entre les attentes des citoyens et la réalité des services publics.