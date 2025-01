Angola: Le Président de la République souhaite la création d'une Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-France

Paris — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré jeudi, à Paris, son soutien à la création d'une Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-France, pour servir de base à la facilitation des affaires et des contacts entre les hommes d'affaires des deux pays.

Le Chef d'État angolais a tenu ces propos lors du dîner officiel organisé en son honneur par son homologue français, Emmanuel Macron, dans le cadre de sa visite d'État de 48 heures en France, qui a débuté jeudi matin.

« L'Angola accueillerait favorablement l'initiative de créer une Chambre de commerce et d'industrie Angola-France, afin que cette plate-forme puisse servir de base pour faciliter les affaires et les contacts entre les hommes d'affaires angolais et français », a-t-il déclaré.

Il a souligné le fait que l'environnement des affaires en Angola était « très favorable » aux investissements privés étrangers dans tous les domaines de l'économie nationale.

À cet égard, il a invité les hommes d'affaires français à examiner le marché angolais et à évaluer les possibilités qu'il offre, en vue de faire des affaires avec de bons résultats, en tenant compte de l'énorme potentiel du pays dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau, de la prospection et de l'exploration, des ressources minérales, de l'industrie en général, de l'industrie agroalimentaire et d'autres.