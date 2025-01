Congo-Kinshasa: Le Sud-Kivu toujours l'épicentre de la Mpox au pays (Officiel)

Au total, 65 décès de la Mpox ont été enregistrés en 2024 au Sud-Kivu. Avec 770 cas suspects à ce jour, la province reste l'épicentre de la variole de singe en RDC, a indiqué mercredi 15 janvier le ministère provincial de santé.

Sur les 34 zones de santé que compte le Sud-Kivu, 33 sont touchées par la Mpox. La zone de santé de Miti-Murhesa vient en tête, suivie de celle de Nyantende.

"Pour ce qui est de l'année 2024, nous avons clôturé avec plus de 19 000 cas, autour de 19 786 cas. On a perdu au moins 65 personnes. Par rapport toujours à 2024, il y a eu quand-même des guéris, ce qui est encourageant, plus 18 500 guéris", a détaillé Dr Claude Bahizire, chargé de communication à la division provinciale de la santé.

Cependant, selon lui, dans toutes les zones de santé, la courbe a changé d'allure, il y a quand-même une diminution de nombre de malades.

Le ministère provincial de santé va poursuivre avec les efforts dans la prise en charge des malades pour revoir la tendance à la baisse en 2025, à par ailleurs annoncé le docteur Bahizire:

"Dans l'ensemble avec les cas des malades où nous faisons des examens des laboratoires en tout cas la Mpox est confirmé. Et on a fini avec 75% de positivité par rapport au nombre de cas où on a fait des examens de laboratoire. Il y a quand-même diminution et nous espérons que cette diminution va continuer et on peut même gérer la situation pour l'année 2025".