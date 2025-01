Congo-Kinshasa: Emmanuel Macron pour la reprise des discussions entre Tshisekedi et Kagame dans le respect de l'intégrité territoriale du pays

Le Président français Emmanuel Macron appelle à la reprise des discussions au plus haut niveau entre les Présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame autour du médiateur angolais Joao Lourenco. Cela, dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et en faveur de la paix.

Emmanuel Macron l'a dit jeudi 16 janvier à Paris au cours d'un point de presse conjoint avec le président angolais en visite officielle en France.

« M. le Président, la France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité en effet, dans les Grands lacs, doit aller au dialogue, à la recherche d'une paix durable, dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La dynamique de paix que vous avez initiée doit se poursuivre et ensemble nous appelons solennellement à la reprise des discussions au plus haut niveau. La France entend soutenir cette médiation et ces initiatives de paix », a indiqué Emmanuel Macron.

D'autre part, les États-unis condamnent la présence illégale de plusieurs milliers de soldats rwandais en RDC et affirment leur soutien au rapport du groupe d'experts des Nations unies sur la RDC. C'est ce qu'indique un communiqué du Département d'État des États-unis publié mercredi 15 janvier. Les États-Unis condamnent également l'utilisation par le Rwanda de systèmes de missiles sol-air et les somment de cesser leurs activités sur le sol congolais.