Togo: Préserver l'histoire - Le pays lance la digitalisation de ses archives

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Malik Natchaba, a fait part de son ambition de voir les archives nationales entrer pleinement dans une ère de digitalisation.

Selon le ministre, les avancées technologiques actuelles et la nécessité de gérer des volumes croissants d'informations imposent un défi majeur : moderniser les méthodes de conservation. « L'avenir des archives passe par une digitalisation pour faciliter leur conservation et optimiser la gestion des espaces. En offrant une meilleure gestion de l'information et en simplifiant l'accès aux données, les archives contribuent indirectement à la création d'un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique », a-t-il affirmé.

Actuellement, la division de la bibliothèque conserve un fonds documentaire de 8 000 volumes, composé de documents historiques datant des périodes allemande, franco-britannique, ainsi que des archives contemporaines et iconographiques.

Cependant, de nombreux documents existent uniquement sous forme physique et commencent à montrer des signes de détérioration. Malik Natchaba a insisté sur l'urgence de leur numérisation pour limiter leur usure et prolonger leur durée de vie.

Pour assurer la pérennité des archives et faciliter leur accessibilité, il est impératif de procéder à une numérisation systématique. Ce processus permettra non seulement de préserver ces trésors historiques, mais aussi d'optimiser la gestion des espaces de stockage et de moderniser les services offerts au public.