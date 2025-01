Burkina Faso: Les partenaires humanitaires appellent à une mobilisation renforcée de 792,6 millions de dollars US pour répondre aux besoins urgents de 3,7 millions de personnes

La communauté humanitaire au Burkina Faso réitère son engagement indéfectible à soutenir les populations les plus vulnérables à travers une réponse humanitaire ambitieuse et coordonnée. Lors de la 17e session ordinaire du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), un Plan National de Réponse Humanitaire 2025 a été validé, marquant un tournant décisif dans la prise en charge des besoins humanitaires d'environ 5,9 millions de personnes, dont 3,7 millions seront ciblées par les partenaires humanitaires pour une assistance d'urgence.

Ce plan, fruit d'une étroite concertation entre le Gouvernement Burkinabè et les partenaires humanitaires, reflète une vision commune : répondre efficacement aux crises tout en jetant les bases d'un avenir résilient pour les communautés affectées. Avec un financement requis de 792,6 millions de dollars américains, le Plan de Réponse des Partenaires Humanitaires s'inscrit en parfaite synergie avec le Plan National et constitue non seulement un cadre de mobilisation des ressources mais aussi un instrument de redevabilité et de transparence vis-à-vis de l'État et des bailleurs.

Les actions prévues en 2025 couvriront des domaines essentiels tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, les abris, l'éducation, la protection, l'eau, l'hygiène, et l'assainissement, ainsi que des activités génératrices de revenus, en complément des efforts du Gouvernement Burkinabè. Cette approche multisectorielle vise à non seulement répondre aux besoins immédiats mais également à renforcer la résilience des communautés, une priorité essentielle pour la transition vers des solutions durables.

"Nous saluons la vision du Gouvernement burkinabè qui, tout en répondant aux crises immédiates, aspire à réduire progressivement la dépendance à l'aide humanitaire en faveur d'une assistance davantage axée sur le développement durable. Cette approche holistique guidera nos interventions en 2025 et au-delà", a déclaré Madame Carol Flore-Smereczniak, Coordinatrice humanitaire au Burkina Faso.

L'année 2024, a été marquée par des défis considérables, notamment l'accès limité à certaines zones et un sous-financement chronique, avec seulement 44,8 % des besoins financiers couverts au 31 décembre. Néanmoins, grâce à la détermination collective des partenaires et à l'appui continu des donateurs, 42 % des personnes ciblées ont pu recevoir une assistance vitale.

« Nous exprimons notre profonde gratitude à nos partenaires financiers pour leur soutien constant à la réponse humanitaire au Burkina Faso. En 2025, il est impératif de mobiliser davantage de ressources pour sauver des vies, restaurer la dignité et renforcer la résilience des populations touchées par les crises. Nous restons fermement engagés aux côtés du Gouvernement burkinabè pour relever ce défi humanitaire tout en travaillant à une transition vers des solutions structurelles et pérennes », a conclu Madame Carol Flore-Smereczniak.