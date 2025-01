Les allocutions de Me Mamadou Seck, bâtonnier de l'Ordre des avocats, et du Président Bassirou Diomaye Faye partagent le même axe central : la tension entre le droit de grève, reconnu comme un droit fondamental, et la nécessité de préserver l'ordre public. Tous deux ont insisté sur l'importance d'un équilibre pour garantir les libertés sans compromettre la stabilité. Chacun, dans son analyse, met en lumière le rôle du législateur dans l'encadrement de ce droit, conformément à la Constitution et aux normes internationales.

Me Seck et M. Faye ont rappelé que le droit de grève, bien qu'essentiel, doit être exercé dans le respect des lois régissant l'ordre public et les services essentiels. Les deux orateurs ont également souligné que cet équilibre est une condition sine qua non pour la sauvegarde de la démocratie et de l'État de droit.

Approches divergentes : institution judiciaire versus gouvernance étatique

Cependant, leurs perspectives divergent en fonction de leurs rôles. Me Seck a adopté une approche axée sur les défis internes au système judiciaire. Il a mis l'accent sur les conditions de travail précaires des acteurs de la justice et la nécessité d'une indépendance réelle vis-à-vis de l'État. Il a appelé à des réformes structurelles pour garantir une justice crédible et impartiale, insistant sur la responsabilité des magistrats et avocats dans l'amélioration du système.

De son côté, le président Bassirou Diomaye Faye s'est concentré sur une vision étatique, orientée vers les réformes globales. Il a mis en avant les Assises de la Justice comme preuve de son engagement pour moderniser le système. Son discours a davantage valorisé la responsabilité collective, en appelant les acteurs sociaux et les institutions à oeuvrer ensemble pour renforcer la cohésion nationale et éviter l'anarchie.

Différences dans les priorités Là où Me Seck a insisté sur des problématiques immédiates comme le financement de l'assistance judiciaire et la formation des avocats, M. Bassirou Diomaye Faye a projeté une vision à long terme axée sur la transformation institutionnelle via des mécanismes de dialogue et des réformes législatives.

En conclusion, malgré leurs différences, les deux discours ont convergé sur un point essentiel : le rôle de la justice comme pilier de la cohésion sociale. Tous deux ont exhorté tous les acteurs à faire preuve d'éthique, de responsabilité et d'impartialité en conciliant respect des droits et préservation de l'ordre public.