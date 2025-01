Afrique: L'OMS lance un appel d'urgence pour la santé de 1,5 milliard de dollars des États-Unis pour faire face à des crises sanitaires mondiales sans précédent

communiqué de presse

L'effet conjugué des conflits, des changements climatiques, des épidémies et des déplacements de populations a donné lieu à une crise sanitaire mondiale sans précédent, 305 millions de personnes ayant un urgent besoin d'aide humanitaire en 2025. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lance un appel de fonds de 1,5 milliard de dollars des États-Unis (USD) dans le cadre de son Appel d'urgence pour la santé 2025 (en anglais), afin de soutenir des interventions de santé vitales dans le monde entier.

L'appel, lancé aujourd'hui par le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, expose les principales priorités et les ressources essentielles nécessaires pour faire face à 42 urgences sanitaires en cours, dont 17 crises de niveau 3, soit les urgences les plus graves exigeant le plus haut niveau de riposte. Alors que les systèmes de santé ont atteint leurs limites et que les ressources financières mondiales s'amenuisent, le montant de 1,5 milliard USD demandé est nécessaire pour venir en aide aux personnes confrontées aux situations les plus difficiles.

« Les conflits, les flambées épidémiques, les catastrophes liées au climat et les autres urgences sanitaires ne sont plus des situations isolées ou occasionnelles - elles sont incessantes, se chevauchent et s'intensifient », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Qu'il s'agisse de lutter contre les flambées de choléra ou de fournir un soutien en matière de santé mentale dans les zones de conflit, l'action de l'OMS s'étend au-delà des soins immédiats que nous fournissons. Nous donnons aux communautés les moyens de se protéger, de donner la priorité à l'équité et de constituer un héritage de préparation. Cet appel vise à permettre à l'OMS de sauver des vies, de protéger le droit à la santé et de donner de l'espoir là où il n'y en a pas. »

Une riposte coordonnée pour protéger les populations vulnérables

L'OMS s'engage à fournir une assistance sanitaire d'urgence, notamment dans des zones de conflit comme la République démocratique du Congo, le territoire palestinien occupé et le Soudan. L'action de l'OMS dans les situations d'urgence s'inscrit dans le cadre d'efforts humanitaires plus vastes et donne la priorité à l'apport de fournitures et de soins médicaux essentiels ; au traitement de la malnutrition et au soutien à la santé maternelle et infantile ; à l'organisation de campagnes de vaccination pour prévenir les épidémies ; et à la fourniture d'un soutien en santé mentale aux populations touchées par des traumatismes.

L'appel met en lumière quatre défis majeurs auxquels le monde est actuellement confronté : les changements climatiques, les conflits, les déplacements de populations et les épidémies. Ces défis exacerbent et prolongent les crises sanitaires et exposent les populations les plus vulnérables de la planète à des risques accrus.

L'appel détaille en outre les priorités et les besoins financiers pour chacune des situations d'urgence de niveau 3 dans lesquelles l'OMS intervient.

Avec le soutien des donateurs et des partenaires, l'OMS entend remplir son rôle unique dans les situations d'urgence sanitaire tout en respectant les principes du droit international humanitaire, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté, même dans les circonstances les plus difficiles.

Un appel à l'action

Cet appel ne se limite pas au financement, c'est un appel à l'action. À mesure que les crises deviennent plus fréquentes et plus graves, l'écart qui existe entre les besoins mondiaux et les ressources disponibles continue de se creuser. Tout soutien à l'appel d'urgence de l'OMS pour la santé est un investissement vital dans la solidarité mondiale et l'équité en santé.