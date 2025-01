Sénégal: Assises de la justice - Un Comité de rédaction des recommandations mis en place

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé hier, jeudi 16 janvier 2025, l'audience de rentrée solennelle des Cours et Tribunaux à la Cours Suprême. Il a rappelé, à l'occasion, l'importance de la justice dans la consolidation des principes fondamentaux de la République. «Elle est le régulateur des relations entre les différents pouvoirs et les institutions, la gardienne des libertés individuelles et collectives. Le bouclier qui protège chaque citoyen de l'arbitraire. Sous ces rapports, les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire».

Il a réitéré l'importance qu'il accorde à la bonne marche de l'institution judiciaire, annonçant la mise en place d'un Comité de rédaction des recommandations consensuelles issues des Assises de la Justice. «Ce comité a pour mission de matérialiser les réformes nécessaires afin, entre autres, que les exigences de l'État de droit soient mieux prises en charge par les acteurs du monde de la justice. En effet, il faut le rappeler, il faut rapprocher la justice du peuple au nom duquel elle est rendue».

Une justice performante c'est aussi, une institution ouverte aux autres. «Le monde judiciaire a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement, à la remise en cause, au changement et à la modernisation. Il doit nécessairement s'ouvrir, à l'instar de tous les corps de la République, au monde extérieur, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Un système clôturé à lui-même ne permet pas de faire peuple », a dit le président Bassirou Diomaye Faye qui a invité, par ailleurs, les acteurs « à se garder de la tentation de l'entre-soi et du repli ».

Evoquant toujours le système judiciaire, le président de la République a estimé que «chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité et dire le droit sans céder à l'injustice. La justice doit participer à cet effort d'introspection pour fortifier notre cohésion nationale pour que, plus jamais, la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise».

Bassirou Diomaye Faye a exhorté la justice «à s'entrainer dans cette démarche avec impartialité et rigueur, en veillant toujours à promouvoir la paix sociale dans notre pays. Les employeurs et l'Etat doivent, quant à eux, accorder une attention bienveillante aux revendications légitimes des travailleurs».