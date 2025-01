Cote d'Ivoire: Programme forward de la FIFA - La Cote d'Ivoire se dote d'un Centre technique national

Le programme Forward de la Fifa en Cote d'Ivoire. Le pays des Éléphants, champions d'Afrique en titre a bénéficié un nouveau centre technique national de football dont la pose de la première pierre a été effectuée hier, jeudi 16 janvier 2025, à Bingerville à Abidjan.

La Côte d'Ivoire va bientôt se doter d'un nouveau Centre technique national de football grâce au programme Forward de la FIFA. La pose de la première du projet de reconstruction a eu lieu hier, jeudi 16 janvier, à Bingerville à Abidjan, informe un communiqué qui nous est parvenu.

« Nous célébrons un moment historique. La pose de la première pierre du centre national rénové de la Fédération Ivoirienne de Football. Cet acte symbolique marque le début d'un projet ambitieux qui apporte du dynamisme et garantit un avenir au football en Côte d'Ivoire », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

Selon lui, « une fois entièrement rénové, ce centre ne sera pas seulement un centre national de football, il deviendra un véritable symbole d'espoir et d'opportunité, un tremplin pour les jeunes joueurs, entraîneurs et passionnés de football, qui portera haut les couleurs de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique lors des compétitions internationales ».

D'un coût de 4 millions de dollars, le nouveau Centre technique national de football comprendra un centre médical, une salle de sport de 400 mètres carrés, un entrepôt, une aire de restauration, des salles de réunion, une unité résidentielle de 30 chambres, des piscines modernisées et des installations d'entraînement.

« Ce centre a été initialement créé par mon prédécesseur, Jacques Anouma. A l'époque, il y avait des ambitions d'en faire un centre national de haut niveau. Malheureusement, après sa construction, il est resté quelque peu stagnant. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait en sorte que ce soit un projet fort, pour offrir véritablement toutes les capacités aux jeunes. C'est un centre dédié à la formation des filles et des garçons. Pour nous, c'est un outil essentiel pour le développement du football de jeunes d'élite », a déclaré le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) Yacine Idriss Diallo.

La pose de la première du projet de construction du Centre technique national de football de Côte d'Ivoire a vu la présence de plusieurs personnalités dont la présidente du Sénat ivoirien Kandia Camara, du président de la FIF Yacine Idriss Diallo, du Secrétaire général de la CAF Veron Mosengo-Omba, du Directeur adjoint des associations membres de la FIFA et directeur régional pour l'Afrique Gelson Fernandes ainsi que des présidents d'associations africaines de football.

Créé en 2016 par le président de la FIFA Infantino, le FIFA Forward est le plus grand et le plus important programme de développement du sport au monde, qui vise à redistribuer équitablement les revenus de la FIFA entre les 211 associations membres.