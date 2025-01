Angola: Le Royaume-Uni veut contribuer à la création d'emplois et de richesses au pays

Lobito (Angola) — L'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Bharat Joshi, a promis jeudi à Lobito d'informer les ministres de son pays sur les possibilités de créer des partenariats en Angola afin de créer des emplois, de la richesse et de soutenir le développement du pays.

S'adressant aux journalistes en marge d'une visite à la société portuaire de Lobito, Bharat Joshi a déclaré qu'il travaillerait pour encourager les entreprises, principalement dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture, à venir en Angola et à apporter la technologie pour le développement du secteur productif.

« C'est la première fois que je viens dans la province de Benguela et j'ai pu constater sur place les avantages des infrastructures et des entreprises liées au Corridor de Lobito, les opportunités et les défis », a-t-il indiqué.

Le diplomate a déclaré qu'il existe déjà des entreprises britanniques en Angola qui emploient plusieurs travailleurs angolais et que son pays a l'intention de continuer à rechercher les domaines dans lesquels il peut contribuer à un développement plus rapide.

Concernant la visite au Port de Lobito, il a affirmé qu'il s'agit d'une infrastructure très importante, non seulement pour l'Europe et les États-Unis, mais aussi pour le monde entier.

« Nous ne nous intéressons pas seulement au transport des ressources naturelles, mais aussi aux produits agricoles », a-t-il souligné.

Lors de sa visite, Bharat Joshi a eu l'occasion d'apprécier, à travers la vidéo institutionnelle, l'emplacement du Port de Lobito, situé dans une baie en eau profonde, ses infrastructures, ses équipements et sa capacité opérationnelle.

À son tour, le président du conseil d'administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a exprimé sa satisfaction pour la visite de l'ambassadeur, affirmant que le Corridor de Lobito est une référence et que des pays comme le Royaume-Uni sont intéressés à y être présents avec leurs entreprises pour participer à cette « grand projet», par des investissements.

« Nous pensons que l'ambassadeur travaillera à conseiller son gouvernement, notamment les entreprises, à venir investir en Angola. « Parfois, il faut le voir pour le croire », a-t-il souligné.

« Cette visite à Benguela a permis à l'ambassadeur de connaître le corridor de Lobito, ce qui signifie que nous sommes face à un fait qui constitue une référence planétaire dans la géostratégie politique mondiale », a-t-il considéré.

Dans le même ordre d'idées, il a dit qu'ils ont exprimé à l'ambassadeur la nécessité de continuer à développer des actions de formation, notamment dans le domaine de la langue anglaise, afin que de plus en plus de travailleurs des infrastructures la connaissent et la maîtrisent.

Pour le PCA, cette visite dépasse les attentes, affirmant croire que, de plus en plus, les relations entre les deux pays s'amélioreront.

« Le Port de Lobito est ouvert sur le monde, il vise donc à être plus dynamique, productif et efficace », a-t-il souligné.

Celso Rosas a justifié ce fait en citant comme exemple des entreprises concessionnaires telles que Lobito Atlântic Railway (LAR) et África Global Logistics (AGL), qui ont réalisé des investissements, notamment dans l'achat de machines et d'équipements, pour augmenter leurs capacités dans le processus de production.