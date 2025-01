Angola: Le FIJE offre 10 000 bourses pour l'enseignement supérieur au Brésil

Lubango (Angola) — Le Forum international de la jeunesse avec les ambassades (FIJE), en Angola, offre, à partir d'aujourd'hui, vendredi, dix mille bourses aux Angolais, pour divers domaines de l'enseignement supérieur, dans des universités au Brésil, un programme lancé à Lubango, province de Huila.

Il a souligné que les bourses sont subventionnées et que les établissements d'enseignement couvrent 80 pour cent de la formation et, à leur tour, l'étudiant contribue au pourcentage restant, qui comprend le logement, la nourriture et le transport interne.

Il a expliqué qu'une fois l'étudiant légalisé sur le territoire brésilien, son gouvernement met à disposition 600 reais (91 mille kwanzas) et les étudiants ayant les meilleures performances, après un an, ont droit à un stage rémunéré et au droit de concourir pour des bourses à 100 pour cent financé par le gouvernement brésilien.

Américo Tomás a souligné qu'il s'agit d'un projet qui offre aux étudiants non seulement une formation technique et professionnelle, mais aussi une expérience culturelle et des programmes de mobilité académique.

« Les conditions sont réunies pour que les inscriptions puissent commencer, c'est pourquoi nous invitons tous les jeunes de Huíla et des provinces voisines intéressés à poursuivre leurs études au Brésil à s'inscrire dans les trois prochains jours à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Huíla », a-t-il renforcé.

Après Huíla, selon la source, la présentation et les inscriptions suivront dans les provinces de Benguela, Moxico et Luanda, jusqu'en février de cette année, un programme qui est également ouvert aux candidats des localités voisines.

Le FIJE est une organisation non gouvernementale, représentée dans 25 pays à travers le monde. Il a commencé à fonctionner en 2016, mais en Angola cinq ans plus tard. L'Angola assume la présidence du Forum depuis 2021, un mandat qui court jusqu'en 2031.

Au niveau national, le FIJE a déjà envoyé un total de 434 étudiants de manière progressive dans des pays comme le Brésil, le Portugal et la Chine.