Congo-Brazzaville: Promotion des droits de l'homme - Le Reiper réaffirme sa volonté de travailler avec la CNDH

Le coordonnateur national du Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper), Joseph Bikié Likibi, a réaffirmé, le 16 janvier à Brazzaville, au président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Valère Gabriel Eteka-Yemet, la volonté de son organisation à travailler avec cette institution constitutionnelle.

Les échanges se sont déroulés au siège de la CNDH en présence des membres de ces deux organisations oeuvrant dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains. « Nous sommes une organisation qui travaille pour la promotion et la protection des droits des enfants, et la CNDH, comme vous le savez, est un espace de consultation et de dialogue entre les citoyens, la société civile et les pouvoirs publics. Nous sommes-là justement pour réaffirmer au président que nous voulons faire partie de cet espace de dialogue, de concertation. Nous voulons travailler avec la CNDH parce que c'est un organe constitutionnel et nous voulons profiter de cet espace pour faire avancer les droits des enfants au Congo », a expliqué Joseph Bikié Likibi à la presse.

Le Reiper oeuvre, en effet, en faveur des enfants en situation de rue, des orphelins, des enfants vivant avec handicap et incarcérés. Ceci en organisant des activités d'accompagnement social et juridique.

« Nous mettons en oeuvre plusieurs activités dans le cadre de la promotion, la sensibilisation des droits enfants parce qu'avant d'appliquer les droits, il faut les connaître. Etant donné que beaucoup de gens ne les connaissent pas, nous profitons des lois qui existent pour informer la population, les enfants aussi, puisqu'ils ont des droits qui doivent être protégés et promus dans notre pays », a poursuivi le coordonnateur du Reiper au Congo.

Selon lui, cette organisation npn gouvernementale qui travaille déjà en partenariat avec la CNDH, au regard de ses missions consistant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, voudrait de plus en plus se rapprocher de cette institution pour mener à bien ce combat ensemble. Evoquant la situation de la protection des enfants en République du Congo, Joseph Likibi a rappelé que les adolescents sont protégés d'autant plus que les lois existent.

« Tout le monde sait qu'il y a des lois qui existent, qui protègent les enfants, il se pose juste un problème au niveau de l'application. Mais, l'application dépend de plusieurs conditions, cela demande des personnes, des institutions, mais aussi des budgets. Quelque fois, l'un ou l'autre peut manquer, mais cela ne veut pas dire que les lois ne sont pas appliquées. Le fait qu'il y a les lois montre la volonté que nous mettons en oeuvre des droits », a-t-il soutenu.

Il a enfin rappelé que le Congo a reçu récemment un membre du comité des droits des enfants des Nations unies, dans le cadre du suivi des recommandations qui lui avaient été formulées. « Je vous assure que nous ne sommes pas les derniers des pays. Je crois que les droits des enfants, il y a des efforts qui se font. C'est toujours insuffisant mais nous avançons.

Il y a la volonté de les mettre en oeuvre, de ramener les enfants qui sont dans la rue dans les familles. Cela est très clair. Les soins médicaux nécessitent de l'argent, mais nous sommes-là pour faire avancer les choses aux côtés des pouvoirs publics qui prennent ces lois », a conclu le coordonnateur national du Reiper.