Centrafrique: Le tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Faustin-Archange Touadéra à Moscou

En visite officielle de trois jours en Russie, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra a été reçu à Moscou, le 16 janvier, par son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux hommes ont évoqué les différents aspects de leur relation bilatérale, notamment la coopération en matière de défense et de sécurité, l'économie, les infrastructures, la formation, l'énergie...

Le chef de l'État centrafricain s'est rendu à Moscou pour tenter de consolider les liens avec son principal partenaire russe. La question de la sécurité reste un pilier central de la coopération entre les deux pays, la Russie devrait renforcer sa présence en République centrafricaine (RCA) à travers les mercenaires de l'ex-Wagner. « Grâce à ce partenariat, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le rétablissement de la paix et de la stabilité sur l'ensemble de notre territoire » s'est réjoui Fautin-Archange Touadera.

Outre le domaine de la défense et de la sécurité, les deux dirigeants se sont engagés à élargir leur partenariat. De nombreux accords ont été signés principalement dans les domaines des mines et de l'agriculture. En marge de la visite du président Touadera, a été signé un nouveau protocole d'accord prévoyant une coopération en vue de la réalisation des études géologiques régionales, de la prospection et l'évaluation des ressources minérales, ainsi que de l'expertise des réserves.

« Le territoire de la République centrafricaine regorge de minéraux solides, notamment de l'or, et nous sommes prêts à renforcer une coopération mutuellement bénéfique avec la Russie dans ce domaine », a commenté le ministre centrafricain des Mines, Rufen Benam Beltungu.

Un autre accord a été approuvé par les parties centrafricaine et russe dans le domaine du développement agricole. Celui-ci prévoit une coopération dans la sélection et la production de semences, le développement scientifique et la formation de spécialistes centrafricains dans des universités russes. La RCA souhaite attirer davantage d'investissements russes dans son principal secteur économique en diversifiant ses exportations de coton et d'arachide. « Cet accord vise à augmenter les échanges bilatéraux et à établir une coopération étroite dans la supervision vétérinaire et phytosanitaire», a indiqué ministre russe de l'Agriculture, Oksana Lout.