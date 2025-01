Sénégal: Formation en sécurité numérique et physique - Les professionnels des médias renforcent leurs capacités

Africtivistes et Article 19 organisent un atelier de deux jours, les 16 et 17 janvier 2025 pour renforcer les capacités des journalistes, reporters, techniciens et autres professionnels des médias en matière de sécurité numérique et physique. Cet atelier, financé par Open Society-Africa (OSA Sénégal), intervient dans un contexte de menaces croissantes contre les journalistes, incluant les cyberattaques et les violences sur le terrain.

L'objectif de l'atelier est de sensibiliser les journalistes et professionnels des médias aux menaces digitales actuelles, de fournir des pratiques de sécurité en ligne, de former à la gestion de la sécurité physique sur le terrain et de protéger les données personnelles et la vie privée. Le programme comprend des bonnes pratiques de sécurité en ligne, la gestion des situations à risque sur le terrain et la protection des données. Lors de cet évènement, Maateuw Mbaye, coordinateur de l'atelier chez Article 19, a expliqué l'importance de cet événement : « Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un projet intitulé « Libérer la voix de nos voix » visant à promouvoir l'ouverture de l'espace civique et à renforcer la résilience des médias, financé par Open Society Foundation Sénégal.

Nos études montrent un besoin crucial de renforcer les capacités des médias face à des menaces digitales croissantes telles que le cyberharcèlement, le hameçonnage, phishing et autres tactiques malveillantes. » Par ailleurs, le coordinateur du programme chez Article 19 souligne que « les données de cette étude ont révélé qu'il existe une infrastructure numérique mise en place par ces médias pour se protéger contre certains types de menaces.

Cependant, il y a un besoin crucial de renforcer les capacités des médias sur les outils et les bonnes pratiques à utiliser pour mieux se protéger en ligne, face à des menaces de plus en plus sophistiquées ». Et d'ajouter : « Il est essentiel d'adopter des bonnes pratiques comme la configuration de mots de passe robustes en utilisant des caractères spéciaux, l'installation d'antivirus sur les ordinateurs et l'utilisation de VPN pour sécuriser les connexions Internet. Ces mesures aident à protéger les données et à garantir un environnement de travail sécurisé pour les journalistes. » Les participants à l'atelier apprendront également à gérer leur sécurité physique sur le terrain, notamment lors de la couverture d'événements sensibles.

A l'issue de cet atelier, les journalistes et autres professionnels des médias auront une compréhension approfondie des principales menaces digitales et des meilleures pratiques pour se protéger, tant en ligne que sur le terrain. Ils seront mieux équipés pour naviguer dans un environnement de plus en plus hostile et continuer à jouer leur rôle crucial dans la société.