Mali: Un Mémorial pour honorer les héros tombés au front

Ce jeudi 16 janvier 2025, le président de la Transition, chef de l'État et chef suprême des armées du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu le projet de construction d'un Mémorial destiné à honorer les militaires tombés sur le champ d'honneur. Ce complexe commémoratif sera implanté dans la commune urbaine de Kati, sur une superficie de 11 hectares.

Ce mémorial, qui symbolisera la résistance, la bravoure et la reconnaissance éternelle envers les défenseurs de la patrie, sera structuré autour d'un monument central appelé « Le Mirador ». Ce monument, conçu pour être un pont symbolique entre les vivants et les disparus, portera des stèles sur lesquelles seront gravés les noms des militaires tombés au combat, retraçant les différentes étapes de l'histoire des Forces armées maliennes (FAMa).

Une composante majeure de ce projet sera le Musée des armées, un édifice de deux niveaux qui accueillera des expositions permanentes et temporaires, ainsi que des espaces en plein air dédiés à l'exposition de matériel militaire historique, comme des aéronefs, des véhicules de combat et des engins militaires. Le complexe inclura également des infrastructures annexes, dont des ateliers, un bloc administratif, un restaurant et un poste de police.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara, a salué ce projet, affirmant qu'il constituait une pierre angulaire pour préserver la mémoire nationale et renforcer la conscience patriotique. Il a déclaré : « Ce mémorial sera un symbole durable de l'héritage de nos vaillants soldats et de leur contribution à l'identité et à la souveraineté du Mali ».

Le ministre Camara a également mis en lumière les progrès réalisés dans la modernisation des FAMa sous la direction du général d'armée Goïta. Ces efforts ont permis de former des milliers de soldats compétents et dévoués, et de renforcer la symbiose entre l'armée et la nation.

La présentation du projet a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, notamment le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, ainsi que des hauts responsables militaires et des anciens combattants.