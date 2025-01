Congo-Brazzaville: Partenariat - L'IFC et MTN Congo concluent un accord stratégique

La Société financière internationale (IFC) et MTN Mobile Money ont signé, à l'issue des échanges autour de l'IFC day, un partenariat stratégique visant à transformer l'accès aux services financiers au Congo.

L'initiative apportera des solutions innovantes facilitant l'accès à un crédit digital sans garantie, accélérant ainsi l'inclusion financière pour les petites et moyennes entreprises congolaises.

Malgré la numérisation progressive des services financiers, une grande partie de la population congolaise demeure à l'écart des services financiers traditionnels. Avec plus de 2,6 millions d'utilisateurs actifs mensuels et un réseau étendu de 45 000 agents et 30 000 commerçants partenaires, MoMo est déjà un acteur clé dans ce domaine. Néanmoins, l'accès au crédit reste un défi majeur, particulièrement pour les petites entreprises et les entrepreneurs, qui constituent le coeur battant de l'économie nationale.

Ce nouveau partenariat entre l'IFC et MoMo vise à surmonter ces défis grâce à l'application de solutions numériques innovantes. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données transactionnelles permettra d'évaluer la solvabilité des emprunteurs rapidement et avec précision, sans la nécessité de garanties ou de documentation physique.

« Avec ce partenariat, nous ne nous contentons pas d'élargir l'accès au crédit, nous bâtissons les bases d'une économie congolaise inclusive, dynamique et tournée vers l'avenir. La Société financière internationale reste pleinement engagée à soutenir l'émergence de champions locaux au Congo en finançant des entreprises qui contribuent à la création d'emplois durables et à la transformation des secteurs clés », a déclaré Dahlia Khalifa, directrice régionale de l'IFC.

Le projet est particulièrement dédié aux femmes et aux jeunes, à la population rurales et aux commerçants, offrant des crédits adaptés qui les aideront à développer leurs activités et à stimuler l'économie locale. Le processus de demande de prêt sera simplifié, rapide et accessible via un téléphone mobile, supprimant ainsi les formalités administratives et réduisant les frais y relatifs.

« Ce partenariat représente un tournant décisif dans notre mission de transformer les services financiers au Congo. Ensemble, nous ouvrons la voie à une économie plus inclusive et durable, où l'accès au crédit ne sera plus un privilège, mais un droit accessible à tous », a ajouté Jean Nkusi, directeur général de Mobile Money.

À travers cette collaboration, MTN et l'IFC aspirent à établir un modèle financier innovant qui place les citoyens congolais au coeur de la transformation économique, proposant des solutions de crédit digital transparentes, accessibles et efficaces.

Membre du Groupe Banque mondiale, la SFI est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents.