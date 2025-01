Congo-Brazzaville: Direction départementale des Arts et des Lettres du Kouilou - Jacob Loemba installé dans ses fonctions

Nommé en décembre dernier directeur départemental des Arts et des Lettres du Kouilou, Jacob Loemba, professeur certifié des lycées de 13e échelon, a été installé dans ses fonctions le 16 janvier à Loango, au siège de la préfecture, par Jean-Baptiste Diamounzo-Kionga, secrétaire général dudit département.

Le nouveau directeur départemental des Arts et des Lettres du Kouilou succède à Guy Serges Mayeko, qui a assuré l'intérim depuis 2019 au sein de cette direction cumulativement avec ses fonctions de directeur départemental du Livre et de la Lecture publique du Kouilou. « Les principaux axes de ton travail sont, entre autres, l'accomplissement de la mission traditionnelle relative à l'exécution de la politique gouvernementale en matière des arts et des lettres.

Ta tâche consistera aussi à répondre positivement au besoin pressant, culturel et artistique, dans le département du Kouilou, à créer un cadre de partenariat avec les promoteurs culturels, à faire vivre le calendrier événementiel, à intégrer les activités liées à la gestion du personnel, à l'animation et la promotion artistique, à la promotion et la valorisation du patrimoine culturel, à la formation et l'information », s'est exprimé le directeur départemental des Arts et des Lettres sortant, en passant le témoin à son collègue Jacob Loemba.

Après la signature des documents de passation de service et prenant possession des documents et outils de travail, le nouveau directeur départemental a déclaré: « Je souhaite aborder ma mission avec l'esprit d'ouverture et de collaboration. Ensemble et dans une synergie agissante, nous pourrons redynamiser culturellement notre Kouilou. Un véritable challenge à relever. Il est de mon rêve de faire vivre les arts et les lettres au Kouilou. Telle est la mission à nous assignée et nous y mettrons toute notre ingéniosité toute notre énergie ».

En guise d'exhortation, Jean-Baptiste Diamounzo-Kionga, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a dit: « Votre travail va consister à exécuter la feuille de route déroulée par votre prédécesseur. Cela se fera en respectant la hiérarchie constituée par le préfet, ici au Kouilou, et la ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs qui doivent être tenus au courant chaque fois que vous initiez ou participez à une activité. La rigueur dans le travail, la ponctualité, l'éthique et la probité sont, entre autres, les qualités que vous allez cultiver dès la prise maintenant de vos fonctions ».

Jacob Loemba est né à Pointe Noire. Après ses études primaires et secondaire sur place, il est admis à l'Université Marien-Ngouabi au département de Langues et Littérature française. Professeur certifié des lycées de 13e échelon, il a évolué à Pointe Noire, au séminaire propédeutique de Loango où il fut secrétaire chargé de la revalorisation et de la promotion des activités culturelles et artistiques.

Surveillant principal puis surveillant général au lycée Victor-Augagneur, il a été aussi chef de service pédagogique à l'Institut national de recherche et d'actions pédagogiques. Comme distinctions honorifiques, il a reçu en 1996 le diplôme de Témoignage officiel de satisfaction pour les bons et loyaux services rendus au lycée Pointe-Noire 2. En 1997, il a été récipiendaire du diplôme de Témoignage officiel de satisfaction (Théâtre) lors de la première semaine culturelle au lycée Pointe-Noire 2.

Comme acteur, Jacob Loemba fut ses pas dans le théâtre au lycée puis à l'église Saint-Esprit de Moungali (Brazzaville). Au lycée Pointe-Noire 2 avec Chardin Nkala, actuel directeur général des Arts et des Lettres, Guy Serge Mayeko, Diane Cybelle Nzoumba ( une élève), ils ont monté en 1996 la troupe dénommée "Théâtre des verts". La même équipe a organisé la première semaine culturelle du lycée Pointe-Noire 2. Jacob Loemba a énormément collaboré et appuyé plusieurs artistes, groupes culturels et troupes de théâtre de la ville océane.