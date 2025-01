Tunisie: Bilan 2024 - Excédent de 1404,2 MD pour la balance commerciale alimentaire au pays

La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 1404,2 millions de dinars (MD), au cours de 2024, contre un déficit de 211,4 MD, une année auparavant, d'après des données publiées, vendredi, par l'Observatoire National de l'Agriculture (Onagri).

Le taux de couverture est, ainsi, passé de 97,2% à fin décembre 2023, à 119,9% à fin décembre 2024. Ce résultat a été favorisé par la hausse des exportations de 15,8%, en raison, essentiellement, de l'accroissement des exportations de l'huile d'olive (+27,4%) et des dattes (+20,3%), contre une baisse des importations de 6,1%, suite à la régression des importations de sucre (-20,9%) et de céréales (-16%).L'Onagri a fait état, en outre, de la hausse du prix moyen à l'exportation de l'huile d'olive de 29,3%, à 24,51 DT/kg, et la baisse des prix à l'importation des produits céréaliers.

En fait, le prix de blé dur a régressé de 14,5%, et celui de blé tendre s'est replié de 17,6%. De même, les prix d'orge et de maïs ont chuté respectivement de 22,4% et de 19,9%.