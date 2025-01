Tunisie: 12e édition du Salon de l'entrepreneuriat et de l'innovation(Riyada) - Plus de 15 000 visiteurs attendus

La Cité de la culture de la capitale accueillera, du 29 au 30 janvier, la 12e édition du Salon de l'entrepreneuriat et de l'innovation, sous le slogan « Entreprendre et innover ».

« Cette édition attirera plus de 15.000 visiteurs de toute la Tunisie et réunira une élite d'innovateurs dans divers domaines, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'experts dans un espace interactif », a déclaré vendredi Iskandar El Haddar, chef du comité d'organisation de Riyada 12, dans une déclaration à l'agence de presse tunisienne Tunis Afrique Presse (TAP).

« L'événement verra la participation de 85 exposants d'entreprises locales qui présenteront leurs dernières solutions et produits innovants, tandis que 100 startups auront l'occasion de présenter leurs innovations et de trouver des opportunités de coopération avec des investisseurs », a-t-il précisé.

« Il y aura 33 ateliers pratiques et 47 séminaires interactifs mettant en lumière plusieurs domaines tels que la transformation numérique, l'innovation sociale et la durabilité », indique un communiqué.

Le forum vise à « transformer les idées créatives en projets innovants et à promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé pour stimuler le développement économique et social », selon le communiqué.

« Ce forum sera organisé en partenariat entre l'Agence pour la promotion de l'industrie et du renouveau et l'Agence pour la promotion des investissements agricoles, en coopération avec le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et ses structures », ajoute le communiqué.

Lors de ses précédentes éditions, le Salon Riyada a contribué au lancement de plus de 1000 projets de start-up, ce qui en fait une importante plateforme nationale pour le développement de l'innovation et la mise en place de partenariats fructueux.