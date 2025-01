Tunisie: ISIE - Nouvelles réformes pour renforcer la gouvernance et la transparence électorale

Farouk Bouasker, président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a présidé, ce vendredi 17 janvier 2025, une séance de travail dédiée au projet de l'Instance visant l'adoption du système de gestion de la qualité dans les élections, en conformité avec la norme ISO 54001.

Cette rencontre a réuni Mohamed Noufel Frikha, vice-président de l'Instance, Najla Abrougui, Aymen Bougtas, Mahmoud Al-Waar et Belkacem Al-Ayachi, membres du Conseil de l'Instance, ainsi que le directeur exécutif et les directeurs centraux des opérations électorales, des affaires juridiques, de la communication et des systèmes d'information.

En ouvrant la séance, Farouk Bouasker a rappelé que ce projet reflète la volonté de l'ISIE d'améliorer continuellement ses méthodes de travail. Il a souligné que cette initiative permettra de renforcer la confiance et la gouvernance dans la gestion des processus électoraux, aux niveaux national et international.

Lors d'une deuxième séance de travail, le président de l'ISIE a supervisé les discussions autour du développement d'une application numérique destinée au suivi des tirages au sort pour l'alternance des membres des conseils régionaux et pour la présidence tournante des conseils locaux et régionaux. Ce projet vise à accroître la transparence, la précision et la gouvernance dans la gestion de ces processus périodiques.

À l'issue des discussions, l'administration exécutive a été chargée de proposer des solutions concrètes pour la réalisation de ce projet, tout en identifiant les ajustements nécessaires au règlement encadrant le processus des tirages au sort.