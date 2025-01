Sénégal: Bourse régionale des valeurs mobilières - Le Directeur général fait le bilan de l'année 2014 et se projette

Le Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Dr Edoh Kossi Amenounve, a eu l'opportunité de sacrifier à la tradition établie de présenter le bilan des activités de la Brvm à la presse le jeudi 16 janvier 2025 au siège de l'institution à Abidjan.

Selon un communiqué de presse, cette cérémonie a été l'occasion pour lui de passer en revue les faits marquants de 2024 et de partager avec l'écosystème, la vision 2030 de la Brvm ainsi que les leviers à actionner pour sa mise en oeuvre.

Au titre des faits saillants, il faut noter (i) l'introduction à la Brvm de la Loterie nationale du Bénin portant à 47 le nombre de sociétés cotées, (ii) l'augmentation de capital de 5 Banques de l'Union par le marché pour renforcer leurs fonds propres (iii) l'introduction de 29 lignes obligataires (plus de 1600 milliards) dont l'admission pour la première fois d'un instrument de la finance durable, (iv) la progression de 28,89 % de l'indice Brvm Composite (7ème meilleure performance africaine) ; (v) la capitalisation record de 10 078,68 milliards FCFA (plus de 15% du Pib de l'Union) pour le marché des actions, consolidant le positionnement de la Brvm en tant que 5ème bourse africaine.

Quant à la projection de la place boursière de l'Uemoa à l'horizon 2030, Dr Amenounve a indiqué que la Brvm se voulait plus verte, digitale avec de nouveaux marchés, produits et services. A cet effet, il a révélé que la Brvm prévoit un plus fort ancrage sur la durabilité, le lancement de nouveaux produits innovants adaptés à la jeunesse (ETFs, etc.), favoriser une optimisation des rendements et la gestion des risques avec les produits dérivés, avant d'ajouter que l'institution envisage également de proposer une réponse aux besoins croissants de logements dans l'Uemoa, et de renforcer le financement des secteurs stratégiques : agriculture, énergie, et industries extractives et l'intégration des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle pour un marché encore plus performant.

Selon le communiqué, cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Président de l'Amf-Umoa, du Président du Conseil d'administration de la Brvm ainsi que des représentants d'autres Institutions de l'Union, à savoir, la Bceao, la Commission de l'Uemoa, le DC/Br et les Associations professionnelles du marché (Apsgi, Asgop, Club des sociétés cotées, Apbtcc et Aascot-Brvm) à qui le Directeur général de la Brvm a témoigné toute sa gratitude pour le travail abattu au quotidien pour le développement du marché financier régional.