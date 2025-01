Angola: Au Forum d'affaires Angola-France, le président Lourenço vante un pays «plus favorable aux investissements»

Au deuxième jour de sa visite d'État à Paris, Joao Lourenço a ouvert ce 17 janvier 2025 le Forum d'affaires Angola-France, une rencontre entre les entreprises angolaises et françaises au siège du Medef, l'organisation patronale française. L'occasion pour le président angolais de rappeler les priorités de la deuxième économie d'Afrique australe et pour les contrats bilatéraux de se concrétiser.

Ce Forum d'affaires est « un événement catalyseur de projets et d'investissements » en Angola, s'est félicité le président Lourenço. Il s'agit de profiter de « l'expérience technologique des entreprises françaises dans l'agriculture, l'industrie et les infrastructures », a-t-il ajouté, pour développer « les ressources naturelles et la situation géographique de l'Angola », devenu, a-t-il souligné, « plus favorable aux investissements ».

L'Angola est déjà le pays d'Afrique subsaharienne qui reçoit le plus d'investissements français, mais ils sont majoritairement liés au pétrole. Pour les diversifier, les entreprises françaises attendent beaucoup du futur corridor ferroviaire de Lobito encouragé par l'Union européenne et qui devrait drainer de nouvelles activités économiques.

Une chambre de commerce France-Angola

Des contrats ont d'ores et déjà été signés ce vendredi matin entre le Français Suez et l'entreprise publique de gestion de l'eau de Luanda, la capitale angolaise, entre Météo France International et l'Institut angolais pour la météorologie, entre Airbus et Mintelecoms pour la fourniture du satellite d'observation de la terre Angeo-1, qui sera fabriqué en France. En tout, 420 millions d'euros de contrats.

Les entreprises des deux pays ont également annoncé la création d'une chambre de commerce France-Angola.