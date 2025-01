Maroc: La Côte d'Ivoire salue les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement socio-économique en Afrique

Laâyoune — Le ministre ivoirien des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Léon Kacou Adom, a rendu, vendredi à Laâyoune, un hommage appuyé à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de paix, de stabilité et de développement socio-économique en Afrique.

Dans un Communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, les deux ministres ont, en outre, salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques pour faire de l'espace africain atlantique une zone de co-émergence et de stabilité ainsi qu'un cadre géostratégique qui recèle d'importantes opportunités de synergie et de coopération entre les pays qui le composent dans les domaines stratégiques tels que l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, l'interconnexion logistique, la mutualisation des ressources et l'échange d'expériences.

D'autre part, les deux parties se sont félicitées de l'état d'avancement de la concrétisation du mégaprojet du gazoduc ouest-africain Maroc-Nigéria et des modalités de renforcement de la coordination et de la coopération de ce projet, symbole de coopération Sud-Sud qui, une fois achevé, contribuera à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer l'intégration économique régionale.

Les deux ministres se sont également réjouis de l'état d'avancement des travaux et des infrastructures réalisées dans le cadre du projet de réhabilitation de la baie de Cocody à Abidjan qui avait été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara en 2014.