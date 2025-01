Sénégal: Saint-Louis - 09 milliards d'endettement des producteurs de riz de la vallée - Dr Mabouba Diagne promet d'y trouver une solution

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage de la Souveraineté Alimentaire, Dr Mabouba Diagne était hier, jeudi 16 janvier, à Saint-Louis où il a présidé la cérémonie des Assises de la Riziculture qui vont durer trois jours.

Il a promis aux producteurs de riz de la Vallée de trouver une solution au problème des 09 milliards de dettes. Il les invite par ailleurs à oeuvrer pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays. De leur côté, les producteurs se disent rassurés et ont profité de l'occasion pour faire part des difficultés et contraintes liées à cet objectif d'autosuffisance en riz. Ils échangeront sur 07 thématiques, notamment la base productive, la mécanisation, les intrants agricoles, la gestion des risques, le financement agricole, la transformation et la commercialisation.

C'est devant une multitude d'acteurs du secteur agricole et de partenaires et bailleurs que le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté Alimentaire, Dr Mabouba Diagne, a fait part de sa volonté de trouver une solution à l'endettement des producteurs de la Vallée qui peinent depuis quelques années à rembourser leurs dettes aux banques. « Nous allons trouver une solution à cette dette de 09 milliards FCFA mais il faudra que vous respectiez votre parole.

Nous allons résoudre ce problème. Nous pensons que vous ne pourrez jamais, sans cela, atteindre la souveraineté alimentaire », a lancé l'autorité ministérielle à l'endroit du représentant des producteurs. Ceci à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle des Assises de la Riziculture organisées par la Société d'Aménagement des terres du Delta et de la Falémé (SAED) en collaboration avec le Comité Interprofessionnel Riz (CIRIZ). Le ministre a également rappelé les contraintes à la production de riz, dont la forte consommation devient de plus en plus préoccupante.

Son engagement à trouver une solution à leur endettement est bien apprécié par le président du CIRIZ, Ousseynou Ndiaye qui a saisi l'occasion pour lister les contraintes à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Celles-ci sont résumées en 07 thématiques, à savoir la base productive, la mécanisation, les intrants agricoles, la gestion des risques, le financement agricole, la transformation et la commercialisation. Toutefois les recommandations qui seront données lors de ces assises de la riziculture serviront de contribution au Programme « Sénégal 2050 » du régime en place.