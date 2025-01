Maroc: Taza - Plus de 800 bénéficiaires d'une caravane médicale dédiée à la santé maternelle et infantile

Taza — Quelque 864 femmes et enfants de la commune rurale de Tainaste dans la province de Taza, ont bénéficié des services offerts dans le cadre d'une caravane médicale dédiée à la santé maternelle et infantile, organisée jeudi à l'initiative du Comité Provincial de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette caravane, organisée en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale à Taza, vise à améliorer l'accès des mères et des enfants aux services de santé. Elle cible notamment les femmes enceintes, les femmes âgées de moins de 45 ans, les jeunes filles âgées de 15 ans, ainsi que les enfants de 0 à 5 ans, leur offrant des consultations et des services médicaux spécialisés.

Les services fournis dans le cadre de cette caravane, organisée avec la collaboration de la commune de Tainaste, ont porté sur 121 consultations en médecine générale, 87 en pédiatrie et 36 en gynécologie-obstétrique. Par ailleurs, 31 femmes ont bénéficié de dépistages du cancer du sein, avec deux cas orientés vers un centre spécialisé à Taza.

De plus, trente dépistages du cancer du col de l'utérus ont été réalisés, avec trois cas orientés vers le centre de santé reproductive de Taza. La caravane a également effectué 60 dépistages du VIH/SIDA, 57 dépistages de maladies chroniques, et revu les carnets de vaccination de 54 enfants.

Une sensibilisation a été menée auprès de 388 femmes sur l'importance d'adopter une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse, de promouvoir l'allaitement maternel, en particulier durant les six premiers mois de vie, et de diversifier l'alimentation des enfants tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à leurs deux ans.

Cette action sociale a mobilisé une équipe médicale composée de 4 médecins et 10 infirmiers, dans le cadre du programme 4 de l'INDH relatif à la "promotion du capital humain des générations futures", avec un accent particulier sur la santé maternelle et infantile. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la convention de partenariat entre l'INDH et la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale à Taza.