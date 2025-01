Maroc: Coup d'envoi du 2è Festival du Livre Anglais de Marrakech

Marrakech — Le coup d'envoi de la deuxième édition du Festival du Livre Anglais de Marrakech a été donné, vendredi au Musée des Confluences "Dar El Bacha", en présence d'un parterre d'écrivains, marocains et étrangers, et des personnalités du monde de la culture et des arts.

Initiée par l'Association du Festival du Livre Anglais de Marrakech, avec le soutien du British Council, du Conseil de la communauté Marocaine à l'Etranger, du Musée Dar El Bacha, de la Fondation Dar Bellarj, de l'Académie britannique à Marrakech et de l'École Supérieure des Arts Visuel, cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu'au 19 courant, se veut une plateforme d'échange et de communication entre les écrivains marocains et leurs homologues anglophones, leur permettant ainsi de partager leurs expériences et de débattre autour de leurs œuvres littéraires.

Présidé par le poète et romancier de renommée, Yassine Adnan, le festival tend aussi à favoriser le dialogue entre la littérature arabe et internationale, contribuer à enrichir la scène culturelle littéraire et à offrir l'occasion aux passionnés de la littérature et des arts visuels de découvrir des voix littéraires anglophones, marocaines et internationales.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, M. Adnan a indiqué que cette manifestation se veut un espace propice pour des retrouvailles chaleureuses entre les écrivains marocains et leurs homologues anglo-saxons.

Evoquant les nouveautés de cette nouvelle édition, il a fait savoir que ce festival biennal sera érigé désormais en un rendez-vous annuel incontournable de la scène culturelle locale et nationale.

Cette édition sera également marquée par la remise d'un nouveau prix littéraire national "le Costa Goldex Prize", le premier du genre dédié aux œuvres marocaines en langue anglaise à l'échelle nationale, ainsi qu'un autre prix destiné à encourager l'écriture de la nouvelle chez les étudiants et les jeunes, a-t-il relevé.

Pour sa part, Alan Keohane, secrétaire général du festival et partenaire à l'organisation de cette manifestation, a souligné que l'objectif derrière cet évènement est de favoriser la création d'une plateforme internationale afin de faire la lumière sur les écrits en Anglais des auteurs marocains, surtout que "cette langue devient de plus en plus populaire, notamment parmi les jeunes générations".

Compte tenu du manque d'événements organisés en langue de Shakespear, les organisateurs ont eu l'idée judicieuse de lancer ce festival pour encourager la lecture en anglais et offrir un espace propice aux auteurs, notamment les jeunes plumes, désirant d'écrire en anglais, a-t-il enchaîné dans une déclaration à la MAP.

A noter que cette deuxième édition accueille des auteurs dont les oeuvres s'inspirent de Marrakech, du Maroc ou du monde arabe. Parmi les invités figurent notamment Laila Lalami, écrivaine marocaine résidant aux États-Unis, dont le roman "The Moor's Account" a été finaliste du prestigieux Prix Pulitzer, et la Britannique Fiona Valpy, auteure de "The Storyteller of Casablanca".

Il s'agit également d'Amira K. Bennison, spécialiste des dynasties almoravides et almohades, de Jane Johnson avec "The Sultan's Wife", de l'écrivaine indienne Panit Bhandal, de l'auteure iranienne Mardokht Amini et de l'écrivain marocain Fouad Laroui.

Le programme du festival prévoit diverses activités, dont des conférences, des séances de dédicaces et des ateliers créatifs, outre des activités destinées aux enfants.