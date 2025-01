Sénégal: « Numed Awards », une plateforme technologique au service de l'éducation

Dakar — Le ministère de l'éducation nationale et Télé-école, une chaine de télévision scolaire et estudiantine, ont signé, jeudi, à Dakar, une convention de partenariat pour le lancement des activités de »Numed Awards », une plateforme visant à mettre les nouvelles technologies et les médias au service de l'éducation.

»Numed Awards » sera »un cadre d'appui pour encourager l'innovation, l'excellence et la collaboration dans le domaine éducatif, à travers des projets qui participent au développement global du Sénégal », a expliqué le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, lors de la cérémonie de signature.

Il a ajouté que ce partenariat vise à »exploiter les nouvelles technologies à travers Télé-école et d'autres médias pour garantir un accès élargi aux ressources éducatifs et ce, même dans les zones les plus reculées de notre pays ».

Selon lui, »c'est une convention extrêmement importante dans le cadre de la transformation de notre système éducatif ».

Il dit compter sur »plusieurs familles d'acteurs pour justement être les membres de cette nouvelle société éducative ».

»Numed Awards » est une plateforme qui »va encourager les acteurs de l'écosystème, du digital, du numérique, pour un meilleur accompagnement du système éducatif », a expliqué le ministre, soulignant que ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre acteurs publics et privés en favorisant l'émergence d'une synergie durable ente le ministère, Télé-école, les autres ministères concernés, les entreprises privées, les ONG entre autres.

Le Directeur général de Télé-école, Assane Mboup, a invité tous les acteurs à s'investir à fond dans ce projet afin de »promouvoir l'innovation pédagogique en mettant à disposition des contenus éducatifs de qualité adapté aux besoins présents et futures des apprenants ».