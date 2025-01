Sénégal: Bakary Sarr souligne l'urgence de prendre des mesures conservatoires pour sauver l'île de Gorée

Gorée — Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au patrimoine historique, Bakary Sarr, a souligné, vendredi, l'urgence de prendre des mesures conservatoires pour sauver l'île de Gorée, classée patrimoine mondiale de l'UNESCO depuis 1978, et aujourd'hui menacée par l'érosion côtière et la vétusté des bâtiments historiques.

»Nous venons de faire une visite des lieux, un certain nombre de lieux historiques, des lieux de mémoire, ainsi qu'une partie du littoral. Et le constat est qu'il urge aujourd'hui de prendre des mesures conservatoires pour sauver l'île », a-t-il déclaré.

M. Sarr s'exprimait ainsi à l'issue d'une visite de travail sur l'île de Gorée, où, entre autres lieux historiques, il s'est rendu, successivement, au palais du gouverneur de Gorée construit en 1964, à l'ancienne bâtisse de la soeur Anne Marie Javoueh. Il a terminé son périple au centre culturel Boubacar Joseph Ndiaye, où il a eu un entretien à huit-clos avec l'équipe municipale et plusieurs responsables de l'île.

Cette visite, dit-il, »s'inscrit dans la politique de réhabilitation et de promotion du patrimoine historique définie par le chef de l'Etat qui a donné des instructions claires en demandant au secrétariat d'Etat, précisément, de faire l'état des lieux, des îles comme Gorée, Carabane et les autres sites historiques, les lieux de mémoire, afin d'évaluer ce qu'il y a à faire pour la conservation, la préservation de ces lieux de mémoire ».

»Nous avons voulu donc donner suite à ces directives, diagnostiquer avec les concernés le caractère spécial de ces lieux, la sensibilité et le fait que c'est à la fois un site culturel et naturel, vivant et dynamique », a-t-il ajouté.

D'après le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, »pour ce que l'île représente dans les mémoires, dans les mémoires passées comme dans les mémoires chaudes (...), et aussi bien au niveau de la diaspora, il y a lieu donc de prendre des mesures ».

Toutefois, Bakary Sarr est d'avis que ces mesures doivent être multi sectorielles, pour prendre en considération tous les aspects liés à la fois, à l'histoire, à l'environnement, à la culture, à l'économie, au tourisme et au cadre de vie des insulaires.

»Nous avons voulu donc venir faire l'état des lieux, regarder, voir et naturellement ce qui va suivre ce sont des décisions pour agir vite », a-t-il promis, en s'adressant à l'équipe municipale.

»Nous habitons un territoire où il y a des bâtiments très anciens. Nous habitons un territoire où les populations doivent vivre décemment. Donc, le fait qu'il y ait des bâtiments qui appartiennent encore à l'Etat sur l'île et sur lesquels on ne peut pas faire des travaux de réhabilitation pour permettre à nos populations d'avoir un habitat décent nous gêne profondément », a pour sa part relevé l'adjointe au maire, Pine Henriette Faye, tout en saluant la démarche inclusive du secrétariat d'Etat.

Le directeur du patrimoine, Oumar Badiane, déclare que »le patrimoine bâti, le patrimoine historique est presque très affecté depuis des années par l'environnement, par le temps ». Il estime qu »'il y a également lieu de prendre des mesures urgentes pour une meilleure valorisation de ce site du point de vue du tourisme, des infrastructures, et également de toutes les activités socio-économiques et culturelles qui sont à l'intérieur ».

Selon lui, l'Etat doit mettre en place »un fonds dédié pour la réhabilitation et accompagner les familles dans la maintenance de leurs demeures qui sont classées ».