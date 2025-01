Sénégal: 'Satanique marabout rex', une autobiographie centrée sur la condition humaine

Dakar — "Satanique marabout rex", l'ouvrage "hors genre" de Oncle Bassart Ndiaye publié par la maison d'édition sénégalaise "Edisal", est une autobiographie centrée sur la condition humaine, a déclaré, jeudi, son auteur, qui propose un texte "déstructurant" aux lecteurs.

"+Satanique marabout rex+ parle de binarité et débouche sur celle culturelle de toute la condition humaine. (...) C'est une autobiographie qui revient sur le parcours, le devenir et la dynamique de l'auteur et intègre d'autres vies à l'image de celle de l'artiste Joe Ouakam, du professeur Souleymane Bachir Diagne, etc.", dit-il.

Il intervenait lors de la présentation du livre aux journalistes, à la maison des écrivains du Sénégal Keur Birago.

L'ouvrage, publié en deux tomes (labyrinthe 0 avec plus de 300 pages et labyrinthe 1 de 510 pages), invite le lecteur plutôt à l'étude et non à la lecture dans "une écriture satanique" voulue par son auteur.

"C'est un livre dont la façon d'écrire est nouvelle, et les gens doivent savoir qu'ils vont s'aventurer dans une chose nouvelle", explique Oncle Bassart Ndiaye.

"Satanique marabout rex" a une "écriture satanique qui attire le lecteur dans un labyrinthe et lui fait perdre le fil, parce que ne pouvant pas lire facilement le livre et s'approprier le contenu", fait-il valoir.

Il précise qu'il n'a jamais eu l'intention de bouleverser l'ordre établi, indiquant que "le livre s'est écrit ainsi".

Oncle Bassart Ndiaye, philosophe de formation, présente à travers son premier ouvrage une métaphore de la vie pleine de tortuosités, d'obstacles rencontrés.

"C'est une représentation des difficultés existentielles et quotidiennes des humains que nous avons essayé de traduire en littérature. (...) Le labyrinthe est la figure centrale de la condition humaine, nous le retrouvons dans toutes les cultures", explique l'auteur.

Il espère que les nouvelles autorités vont réussir la victorieuse traversée du labyrinthe sénégalais, qu'il juge "pluriel".

Le critique littéraire et professeur Abdoulaye Racine Senghor avoue avoir été "bouleversé" à la lecture du livre. Dans "Satanique marabout rex", relève-t-il, toutes les choses sont mélangées.

"J'ai lu beaucoup, de toutes les catégories, des romans audacieux, des écrivains qui ont porté l'audace de l'écriture très loin, jusqu'à la négation de la ponctuation et de la subordination comme ici (...)", rappelle-t-il.

Il souligne que "c'est un texte débridé, déstructuré que Oncle Bassart Ndiaye présente, où un mot appelle un autre et c'est le même mot avec des sens différents qu'il fait évoluer dans le même texte, au point qu'on a l'impression qu'il s'amuse à écrire".

Pour lui, l'auteur propose un cheminement nouveau, avec une manière nouvelle d'introduire le lecteur dans le questionnement permanent et l'aboutissement est peut-être qu'il ne faut pas aller chercher le sens.

Il compare le texte de M. Ndiaye à du slam, cette littérature de l'adolescence d'aujourd'hui.

L'éditeur Seydi Sow, hésitant à la réception du manuscrit, souligne avoir fait appel aux compétences des professeurs Abdoulaye Racine Senghor, Amadou Ly et Djibril Diallo Falémé, qui ont validé sa publication.