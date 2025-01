Afrique: Les États-Unis ont lancé le premier centre d'exploration énergétique NuScale au Ghana

« Les États-Unis s’engagent à soutenir l’utilisation de technologies nucléaires sûres, sécurisées et pacifiques pour faire progresser l’accès à l’énergie et la sécurité énergétique au Ghana, sur le continent africain et dans le monde entier », indique le communiqué du département d’Etat américain publié ce 16 janvier.

En effet, l’ambassadrice des États-Unis au Ghana, S.E Virginia E. Palmer et le directeur en chef du ministère de l’Environnement, des Sciences et de la Technologie, le révérend Patrick Nomo se sont réunis « pour lancer officiellement le premier centre d’exploration énergétique NuScale Power (E2) en Afrique subsaharienne à la Graduate School of Nuclear and Allied Sciences à Accra ».

Selon le document, le centre E2 est soutenu par le programme de renforcement des capacités FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology) en partenariat avec l’International Science and Technology Center et NuScale Power.

Le même document indique que le centre E2 utilise une modélisation informatique de pointe dans une salle de contrôle de petit réacteur modulaire (SMR) NuScale de 12 modules et offrira une éducation et une formation pratiques à la prochaine génération de professionnels du nucléaire africain pour exploiter des réacteurs nucléaires civils avancés sûrs et sécurisés.

En plus du simulateur E2, « le centre de formation régional SMR comprend la mise en place d’un programme de certification en soudage nucléaire, des échanges universitaires avec l’Université Texas A&M et d’autres partenariats universitaires pour l’élaboration conjointe de programmes pertinents aux SMR », assure la source.

Pour rappel, le partenariat FIRST entre les États-Unis et le Ghana a débuté en 2022 et s’appuie sur le protocole d’accord concernant la coopération nucléaire civile stratégique signé en 2021, qui améliore la coopération des Etats-Unis en matière d’énergie nucléaire et renforce leurs relations diplomatiques et économiques de longue date.