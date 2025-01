Angola: Les réformes structurelles reconfigurent le profil productif de l'Angola

Paris — - L'Angola traverse actuellement une phase cruciale de transformation économique, portée par un ensemble de réformes structurelles visant à reconfigurer le profil productif du pays, a fait savoir vendredi, à Paris, en France, le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

À l'ouverture du Forum économique Angola-France, João Lourenço a déclaré que l'objectif est de créer une économie plus diversifiée, plus robuste et plus durable, où le secteur privé est le principal acteur économique, avec l'objectif central de consolider une voie de développement continu et inclusif.

"Les réformes ont été guidées par des stratégies dûment définies, telles que la Stratégie à long terme "Angola 2050" et le Plan national de développement 2023-2027, qui présentent un agenda clair pour renforcer le secteur privé et créer un environnement plus favorable à l'investissement", a-t-il déclaré.

Selon João Lourenço, l'Angola est en train d'investir stratégiquement dans la modernisation et l'expansion des réseaux de transport et de logistique, à travers un programme d'investissement public qui prévoit l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires, en plus du renforcement de la capacité portuaire, pour stimuler la mobilité interne et l'intégration régionale.

À cette fin, João Lourenço a évoqué le corridor de Lobito, de plus en plus mis en avant dans les discussions internationales, comme étant un projet emblématique d'intégration régionale, car il implique l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Ces investissements dans les infrastructures, a-t-il renchéri, auront un impact direct sur des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, les mines et l'énergie, domaines dans lesquels l'Angola a des grands potentiels.

Le Chef de l'État angolais a considéré ce moment comme historique, car la modernisation de l'économie, la diversification des secteurs productifs et la construction d'infrastructures de classe mondiale constituent les bases d'un avenir prospère et intégré.

João Lourenço a déclaré que le moment est venu de profiter des opportunités de partenariat et que le Forum économique Angola-France offre la plate-forme idéale pour renforcer les liens entre les entreprises angolaises et françaises, en vue de construire un avenir de croissance durable et prospère pour tous.

Le Forum économique Angola-France, qui rassemble plus de 100 hommes d'affaires, est organisé par l'Agence angolaise d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX) et le Mouvement des entreprises françaises.