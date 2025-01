Angola: Le Président angolais reçoit un commissaire européen et des investisseurs français

Des envoyés spéciaux — - Le Président João Lourenço a accordé vendredi, à Paris, des audiences séparées à quatre hommes d'affaires français et au commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Josef Sikela, en marge du Forum économique Angola-France.

Les audiences ont été accordées à la suite de partenariats établis avec des entreprises et d'autres institutions du secteur public angolais pour réaliser divers projets de développement en Angola.

Les autres personnes reçues étaient le vice-président d'Airbus, Wouter Van Wersch, le président de Météo France International (MFI), Patrick Benichou, le directeur général d'ARQUUS, Emmanuel Levacher, et le vice-président exécutif de SUEZ, Pierre Pauliac.

Le Forum économique Angola-France a réuni près de 120 entreprises angolaises et françaises pour explorer les opportunités commerciales et les partenariats dans divers secteurs tels que la banque, l'agro-industrie, l'agriculture, la gestion des déchets solides, le traitement de l'eau et les technologies.

Dans son discours, le Président João Lourenço a considéré que ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue, mais aussi une plateforme pour identifier des opportunités concrètes de collaboration et pour construire ensemble un avenir de prospérité partagée.

Le Chef de l'État a expliqué que l'Angola traverse actuellement une phase cruciale de transformation économique, fruit d'un certain nombre de réformes structurelles visant à reconfigurer le profil productif du pays, créant une économie plus diversifiée, plus robuste et plus durable.

Dans ce contexte, a-t-il dit, le secteur privé est le principal acteur économique, ayant pour objectif central de consolider une voie de croissance continue et inclusive.

Les réformes sont guidées par des stratégies dûment définies, telles que la Stratégie à long terme "Angola 2050" et le Plan national de développement 2023-2027, avec un programme clair visant à renforcer le secteur privé et à créer un environnement plus favorable à l'investissement, a-t-il déclaré.