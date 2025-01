Angola: Plus de 140 projets agricoles à Huila attendent un financement ce mois-ci

Lubango — Cent 45 projets agricoles, des membres de la Coopérative agro-élevage et minière Wapoma d'Angola (CWAM), à Huila, attendent, ce mois-ci, un financement du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), d'un milliard 165 millions de kwanzas.

L'information a été fournie ce vendredi, à l'ANGOP, à Lubango, par le président de la CWAM-Angola, Piedade Pena, faisant référence à 114 projets dans la municipalité de Matala et 31 à Caconda, qui exploitent une superficie brute de 659,1 hectares destinés pour la production de céréales, tubercules et légumes.

Selon Piedade Pena, il est prévu de récolter 1.150 tonnes de maïs et 1.000 tonnes de haricots, dans un semis qui attend le financement pour le démarrage de la deuxième campagne, prévue en février prochain.

Quant à l'embauche, selon la source, à ce stade, chaque producteur emploiera entre cinq et dix travailleurs, générant au total 1.500 emplois directs et 5.750 emplois indirects.

"Les processus pour les nouveaux projets ont déjà été envoyés au financier, FADA, qui doit décaisser les fonds d'ici la fin du mois", a-t-il précisé.

Le financement du FADA, selon le membre du Grêmio, est destiné à la zone de production, un entrepreneur possédant deux hectares peut accéder à un crédit jusqu'à huit millions et pour celui qui possède cinq à dix hectares, la valeur peut atteindre 15 millions.

À Huíla, CWAM compte plus de 800 producteurs enregistrés dans les municipalités de Matala, Caconda et Lubango, qui ont suivi un cycle de formation et ont ensuite demandé un crédit. Dans la première phase, 93 projets ont été financés par le FADA.

La province de Huíla a récolté plus de 700 tonnes de produits divers, dans la première production avec un financement de 850 millions de kwanzas, pour les 93 projets de la phase initiale.

CWAM-Angola est une organisation collective, dotée de personnalité juridique propre, d'une autonomie administrative, financière et patrimoniale, créée en 2020, pour aider les projets d'agriculture familiale dans les communautés considérées comme extrêmement vulnérables.

La Coopérative vise à stimuler la production nationale et à générer un impact économique et social positif sur les communautés, avec la transformation du scénario agricole régional et dans le pays, en favorisant la connectivité entre les producteurs locaux. FADA est le financier de ce projet.